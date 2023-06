Predavanje dr Semira Osmanagića

Balkan kao središte svijeta, energija bosanskih piramida

Dr Semir Osmanagić, osnivač i rukovodilac fondacije “Astrološki park – Bosanske piramide Sunca” održao je predavanje o istoriji i značaju piramida kako ih on vidi. Predavanje je nazvao: “Balkan kao središte svijeta, energija bosanskih piramida”.

Osmanagić tvrdi da je otkrio više drevnih piramida, napravljenih ljudskom rukom u opštini Visoko u Bosni i Hercegovini i pozvao je prisutne da dođu i da ih posjete, jer je to najaktivnija arheološka lokacija na svijetu.

Ove njegove tvrdnje ne podržavaju neki od najčitanijih izvora savremenog enciklopedijskog znanja, kao što je otvorena internet enciklopedija Vikipedija, a poriču ih i poznati stručnjaci iz oblasti arheologije i istorije Starog vijeka.



Sa druge strane, na samom početku prilično dobro posjećenog predavanja, gdje su radoznali Pljevljaci 16. maja ispunili dvije trećine sale Centra za kulturu, Osmanagić je istakao da su savremeni zapadni naučni izvori pogrešni, da su nenaučni i ne žele da znaju pravo, činjenično stanje, ta da su najveća naučna prevara. Da većina onog što učimo u školama nije tačno, ni potpuno znanje o piramidamama, drevnim civilizacijama i našoj davnoj prošlosti. Te da su savremeni opšteprihvaćeni izvori saznanja, kao što su Enciklopedija Britanika, Vikipadija, brojni naučni univerziteti i instituti, zapravo nenaučne ustanove koje brane teorije koje odgovaraju zapadnoj civilizaciji i njenim elitama, ta da oni namjerno i radi svojih interesa proganjaju istraživače i naučnika kao što je on. Osmanagić je naveo primjere javno potvrđenih mišljenja pripadnika nekih od tih naučnih elita (Menahem Mendel Šnerson, čiji rođendan je određen za nacionalni dan obrazovanja u SAD) koji su pozivali na izazivanje ratova među slovenskim narodima radi njihovog kroćenja i kontrole.

Osmanagić kaže da nije bilo ni velike seobe naroda, da su narodi na Balkanu samosvojni i izvorni na tom prostoru i da se nalaze u središti svijeta, odnosno ukrštanja izvjesnih energetskih linija i tokova.

Osmanagić tvrdi da su piramide građene hiljadama godina u prošlosti na svih šest kontinenata, nudeći svoje brojne dokaze. On poriče da su piramide u Egiptu grobnice faraone, jer ne nalazi ni jedan dokaz za to, već ističe da njegova istraživanja i istraživanja određenog broja naučnika i istraživača ukazuju na to da su piramide građevine koje služe za pojačavanje i usmjeravanje energije, za liječenje i oporavak ljudi, za povećavanje njihove tjelesne i duhovne dobrobiti.

On je naveo primjere šest nezavisnih mjerenja iz raznih naučnih ustanova koja su utvrdila naročito jaku energiju (u vidu znatno povećane jonizacije) na vrhu, takozvane piramide u Visokom, kao i u tunelima koji su iskopani ispod i okolo ove piramide.

Osmanagić je započeo istraživanja, kako tvrdi bosanske piramide Sunca u Visokom 2005. godine i od tada je uz pomoć brojnih volontera iz čitavog svijeta i nekolicine naučnika sa kojima je sarađivao, pronašao, po njemu nepobitne dokaze da se radi o najstarijoj i najvećoj piramidi na planeti. Osmanagić tvrdi da je brdo iznad Visokog obraslo zelenilom i šumom zapravo piramida stara najmanje 33 hiljade godina. Iskopavanjima je našao materijal koji po njemu predstavlja blokove praistorijskog betona (vještački napravljenog materijala) koji su tvorili i pokrivali piramidu, što su potvrdila savremena laboratorijska istraživanja, a odlike tog betona (otpornost na vlagu i pritisak) savremena tehnologija još uvijek nije dostigla. Stranice brda – piramide su bez i najmanjeg odstupanja okrenute tačno ka stranama svijeta, a Osmanagić je otkrio mrežu tunela (takođe ljudskom rukom iskopanih) ispod piramide, na različitim dubinama, od kojih je otkopao nekoliko kilometara. On je ponudio mjerenja koja pokazuju da je u tunelima jonizacija (negativni joni) desetinama i stotinama puta veća od uobičajene na površini zemlje i da čini tunele naročito ljekovitim i povoljnim za poboljšanje opšteg ljudskog stanja. Osmanagić tvrdi da je posebnim napravama u stanju da izmjeri položaj i snagu energetskih čvorišta u ljudskom tijelu (u drevnim indijskim učenjima ova čvorišta se zovu čakre) i da boravkom u tunelima položaj i snaga ovih čakri se popravlja kao i opšta energija – energetska aura, kako je Osmanagić naziva, i može čak da je mjeri određenim aparatima!?

Osmanagić naglašava da piramide nisu građene za jedno mrtvo tijelo, na primjer faraonovo, već za najšire zajednice živih ljudi i da njihov blagotvorni energetski uticaj na ljude traje hiljadama godina.

U tome je vrijednost ovog našeg projekta (bosanskih piramida) i stoga smo mi 50 godina ispred svojih kolega u Egiptu, Kini, Peru-u i svih arheologa, američkih, njemačkih, engleskih…Naša fondacija je bez i jedne marke od države 2018. godine imala 40 hiljada posjetilaca, naredne godine 55 hiljada, potom sledeće godine 76 hiljada, pa 2021. godine 135 hiljada, da bi prošle godine imali preko 155 hiljada posjetilaca. Rastemo iz godine u godinu i ljudi pričaju o nama i vraćaju nam se – istakao je Osmanagić.

Legenda: Dr Semir Osmanagić – osnivač i rukovodilac fondacije “Astrološki park – Bosanske piramide Sunca”

Dr Semir Osmanagić je, većinom svojim sredstvima, otvorio astrološki park nazvan “Bosanske piramide Sunca” u Visokom, gdje nudi posjetu takozvanoj piramidi i tunelima ispod nje uz naplatu ulaznica, a u ponudi su i određeni suveniri i voda iz tunela, koja po Osmanagiću ima naročitu ljekovitost i čistoću. Park, koji se sam izdržava, osim piramida i tunela, nudi brojne prodavnice suvenira, ali i besplatne zabavne sadržaje, teniske terene, parkove za odmaranje, izlete, rekreaciju, sportove, jogu i meditaciju, dobro uređene teniske terene, pozornice na kojima se prikazuju takođe besplatne pozorišne predstave, održavaju koncerti i predavanja. Prošle godine ovaj park je posjetilo ukupno 155 hiljada gostiju iz regiona i cijelog svijeta, a Osmanagić tvrdi da je prošle godine imao posjete djece iz stotina osnovnih škola iz regiona.

Bez šire podrške u naučnom svijetu

Dr Osmanagić (63) je autor 18 knjiga o drevnim civilizacijama prevedenih na 17 jezika, međutim, Vikipedija ističe da se radi o pseudoarheološkim djelima, samozvanog arheologa, koja nemaju naučnih osnova, niti podršku u akademskom svijetu.