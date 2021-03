Predsjednici Vlade i Skupštine održali sastanak sa predstavnicima Unije udruženja stočara Crne Gore u selu Lijeska u Pljevljima

Predsjednik Vlade Crne Gore prof. dr Zdravko Krivokapić i predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić održali su sastanak sa predstavnicima Unije udruženja stočara Crne Gore u selu Ljeska u Pljevljima.

Premijer Krivokapić, obećao je da će država preduzeti sve što je u njenoj moći da obezbijedi zdravu konkurenciju, s jedne strane, ali i da zaštiti domaću proizvodnju, s druge strane. U tom kontekstu, on je uputio apel i velikim marketima da daju prioritet domaćim proizvođačima i njihovim proizvodima.

Predsjednik Vlade podsjetio je na neprihvatljivu činjenicu da se prilikom uvoza mesa plaća PDV od 7 odsto, a prilikom otkupa PDV iznosi 21 odsto. U tom smislu, premijer je istakao da je nedopustivo da stočari koji su planirali da prodaju jagnjad ili neko drugo meso to ne mogu da urade, jer se više isplati uzimati uvezenu robu, nego koristiti domaću.

U razgovoru sa predstavnicima Udruženja stočara Crne Gore, Krivokapić je iskazao spremnost za unapređenje zakonskih rješenja, kako bi zajednički uticali na poboljšanje položaja Udruženja.

Zahvalivši na srdačnoj dobrodošlici, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić izrazio je spremnost da doprinese rješavanju izazova sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizovođači u Crnoj Gori.

„Poljoprivredu i proizvodnju moramo razvijati jer su garancija dugoročnog opstanka Crne Gore. Moramo diverzifikovati poljoprivredu, kao i turizam, a uz diverzifikaciju navedenih grana, moramo podstaći i zaštiti domaću proizvodnju i jačati poljoprivredu. Nažalost, nešto što je unazad trideset godina urušavano ne može biti popravljeno za trideset dana“, izjavio je predsjednik Skupštine.

On je naveo da su jedan od glavnih problema koji su razarali domaću proizovodnju uvoznički lobiji i ocijenio neprihvatljivim činjenicu da se ogromna novčana sredstva izdvajaju za uvoz proizvoda koje Crne Gora već ima kao svoje sopstvene.

Bečić je naročito naglasio podatak da je Crna Gora ubjedljivo na posljednjem mjestu po pokrivenosti uvoza izvozom u regionu Zapadnog Balkana, svega 16%. Zato, kako je rekao, predstavnici nove vlasti neće štititi tzv. uvozničke lobije, već domaće proizvođače.

Predsjednik Unije udruženja stočara sa sjevera Crne Gore, Milko Živković izrazio je veliko zadovoljstvo sastankom sa predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem i predsjednikom Vlade Crne Gore, Zdravkom Krivokapićem. On je ocijenio da je to prilika da zajedno i neposredno sagledaju zašto se sela „prazne“ i zašto crnogorski seljak loše živi, uz nadu da će sastanak biti početak lijepe saradnje između poljoprivrednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore i Vlade Crne Gore.

Saglasivši se sa stavom da najveći izazov predstavljaju uvoznički lobiji u Crnoj Gori, naglasio je da proizvodi iz raznih područja države – sa sjevera, iz Zete, Bjelopavlića, Ulcinja, moraju naći prostor na našem tržištu.

Poljoprivrednik iz Petnjice i potpredsjednik Unije, Almin Adrović, naveo je da je „krajnje vrijeme da se obrati pažnja na brojne probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju poljoprivrednici“ i izrazio očekivanje da će resorno ministarstvo biti u prilici da pruži adekvatnu pomoć i podršku.

Sastanku je prisustvovao i član Upravnog odbora Unije, Vučko Pešić saopštivši da je cilj njegovog djelovanja da što više mladih ljudi ostane na selu. On je izrazio razočaranje što su do sada sva obećanja da će država ulagati u sektor poljoprivrede, naročito na sjeveru, ostala neispunjena. On je zaključio da „bez jakog poljoprivrednog proizvođača, nema ni jake države“.

Poljoprivrednici su naveli da imali zadovoljstvo da se susretnu sa ministrom poljoprivrede i istakli su da su posljednji momenti da se naprave ozbiljni koraci koji će usporiti migraciju sa sjevera i koji će sačuvati poljoprivrednu proizvodnju, kako bi Crna Gora opstala kao država.

Izvor: gov.me