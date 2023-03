Predsjednički kandidati o prioritetima, EU putu, odnosima u regionu…

Šta će biti prioritet tokom mandata ukoliko budu izabrani za predsjednika, šta je potrebno da se uradi kako bi se napravio korak naprijed ka Evropskoj uniji, te kakvi su odnosi Crne Gore sa zemljama regiona? Između ostalog, to su pitanja na koja, u emisiji „Argumenti“, odgovaraju kandidati za predsjednika Crne Gore.

Koji su vaši prioriteti u vrijeme mandata ukoliko budete predsjednik/ca?

Milo Đukanović (DPS)

Najvažniji prioriteti moje politike biće uspješno okončanje puta Crne Gore ka evropskom sistemu vrijednosti i posljedično evropski životni standard građana Crne Gore. To prethodno podrzumijeva učvršćivanje stabilnosti u Crnoj Gori i uspješnu odbranu najvrednijih tekovina savremene Crne Gore – građanski karakter države i obnovu ekonomskog ambijenta. To nijesu pitanja koja su u Ustavu opisana kao nadležnost predsjednika, ali mnogo toga zavisi od sinhronizovane politike svih nadležnih državnih organa.

Najvažnije tekovine savremenog razvoja države su, nažalost, napadnute. Napadnut je građanski karakter države. Došlo je do obnove retrogradnih velikodržavnih nacionalizama u regionu, koji atakuju na suverenost drugih država, počev od Crne Gore. Crna Gora može jedino opstati kao građanska država.

U periodu prethodne dvije vlade došlo je do ozbiljnog kvarenja konkurentnog biznis ambijenta, što je dovelo do napuštanja Crne Gore od strane važnih investitora i zatvaranja ili reduciranja ozbiljnih biznisa u Crnoj Gori.

Moj osnovni cilj je da Crna Gora tokom petogodišnjeg perioda postane članica Evropske unije.

Jakov Milatović (Pokret „Evropa sad“)

Kao predsjednički kandidat želim da poručim pet prioriteta:

1. Biću predsjednik svih građana i građanki Crne Gore., što do sada nije bio slučaj. Želim i biću predsjednik svih.



2. Trasiraću put zemlje u Evropsku uniju, i to ne pro forme, već zato što u to vjerujem i što stojim iza tog sistema vrijednosti.



3. Generisaću i moralni i društveni oporavak Crne Gore. Nije normalno krasti i davati poslove tajkunima i prijateljima, normalno je učiti, raditi i truditi se i za to stvarati uspjeh.



4. Vratiću međunarodno dostojanstvo Crnoj Gori. Neću biti predsjednik koji otvara ofšor račune, ne zna engleski jezik i koji na raznorazne načine urušava međunarodni ugled Crne Gore.



5. Daću vjetar u leđa depolitizaciji i osnaživanju institucija sistema, što sam i dokazao sa pozicije ministra ekonomskog razvoja.

Andrija Mandić (Demokratski front)

Moj glavni prioritet je da Crnu Goru stavim na put pomirenja. Crnoj Gori je danas potrebno pomirenje poslije velike pobjede 30. avgusta 2020. godine ova zemlja je prosto prodisala i pronašla samu sebe i sada je neophodno da se unutar same Crne Gore svi pomirimo.

Imamo dva cilja.

Prvi cilj je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Mi imamo opasan sistem koji je uspostavljen duže od 20 godina, i cijela zemlja je u suštini oboljela od korupcije i organizovanog kriminala i to je apsolutni prioritet kojem predsjednik treba da da značajan doprinos.

Drugi cilj je da svi narodi, nezavisno da li Srbi, Albanci, Bošnjaci, Crnu Goru doživljavaju kao svoju zemlju i da je vole. Da bi to mogli da uradimo, neophodno je da svima pružimo ruku i ja pružam ruku svim građanima, imajući jedno veliko političko iskustvo, zaključio sam da je važno da ljudi znaju da možemo zajedno da radimo. Zbog toga sam i uputio izvinjenjene zbog izgovorenih riječi u prethodnom periodu. I aktuelnom predsjedniku kažem – ja nijesam njegov lični neprijatelj, ni njegov ni ničiji u Crnoj Gori, ali želim da se Crna Gora promijeni i da ide naprijed.

Goran Danilović (Ujedinjena Crna Gora)

Želim da bude popuno drugačiji od onoga što se dešavalo u minulih 26 godina, imali smo samo dva predsjednika – Mila Đukanovića i Filip Vujanovića, koji ga je često mijenjao jer je on imao važnije poslove.

Ne želim narodu koji me bira i koji me neće birati da pokazujem zube, a strancima da savijam kičmu. To su radili prethodni kandidati i predsjednici. Želim da promijenim to pravilo, da pred strancima čuvam dodstojanstvo, iako su oni često naši prijatelji, a prema narodu da ne budem vođa i gospodar, spreman sam da narodu služim. Mislim da ljudi to razumiju, i da na kraju svih ovih priča i užasa kroz koje smo prošli to i zaslužuju. Neću nikada nikome obećavati traktorijadu kao gospodin Đukanović, ako se sa mnom ne slaže, neću prijetititi i prezirati ljude koji me nijesu podržali, neću zabranjivati crkve, miješati se u unutrašnje stvari crkve, neću izmišljati crkve i upisivati to u program stranke, spreman sam da ponesem ostavku na mjesto lidera stranke i članstvo u stranci, ukoliko me građani izaberu i volio bih da to čujem i od drugih kandidata…

Definitivno je da neću ponavljati greške onih koji su Crnu Goru doveli u veliku svađu i koji su nam nametnuli diobe. Želim da budem drugačiji i zato tražim podršku naroda.

Aleksa Bečić (Demokratska Crna Gora)

Prvi prioritet je da aktuelni predsjednik to više ne bude, što je izvjesno, budući da je ta politika prošlosti u prethodnih 30 mjeseci doživjela 20 poraza u različitim izbornim procesima.

Drugi prioritet je da izaberemo najboljeg među nama za budućeg predsjednika Crne Gore.

Treće, da budući predsjednik ima razumijevanje i solidarnost, kao i ljudski odnos prema svim građanima. Nama nije potreban samo predsjednik, već predsjednik sa karakterom.

Govorimo o potrebi moralne obnove, pomirenja društva, jačanje građanskog karaktera, ubrzanja evropskih integracija… Ali je ključno ko to može sprovesti, zato je važno da sudite na osnovu naših dosadašnjih djela. Ove ciljeve mogu ostvariti samo oni ljudi koji istinski potiču iz naroda, koji žive životom običnog čovjeka, koji su pokazali da im javne funkcije nijesu sredstvo za bogaćenje, koji su dostojanstveno dolazili i odlazili sa funkcija, koji su uvijek poštovali volju naroda i datu riječ narodu, oni koji nikada nijesu prijetili ili pozivali na oružje, oni koji znaju da je Crna Gora svih nas, gdje se ne konfrontiramo, negiramo, vrijeđamo, već volimo, grlimo i ujedinjujemo. Crna Gora podjela, ekstremizama i korupcije je najgora Crna Gora, protiv koje ću se uvijek boriti.

Draginja Vuksanović Stanković (Socijaldemokratska partija)

Prvi prioritet je mir građana i stabilnost države.

Broj dva, vladavina prava i ubrzani proces Crne Gore na putu evropskih integracija.

Treće, jačanje, očuvanje i odbrana građanskog koncepta Crne Gore.

Četvrto, potrebe običnih građana.

Sa ponosom ističem odluku Crne Gore za ulazak u NATO, posebno od momenta kada je započela ruska agresija na Ukrajinu. Posebno ću posvetiti pažnju jačanju i očuvanju partnerstva sa NATO. Predsjednik države sa pozicije predsjednika Savjeta za bezbjednost i odbranu, u tom dijelu, igra vrlo značajnu ulogu.

Jačanje građanskog koncepta, multietničnost i sekularnost karaktera države je u mom fokusu svih ovih godina, a predsjednik države mora uraditi sve kako bi ubrzao proces evropskih integracija, kako bi došlo do reformi, pogotovo u dijelu vladavine prava.

Mnogi političari su zaboravili na potrebe običnih građana, trudiću se da radim na jačanju položaja žena, LGBT populacije, trudiću se da djelujem na suzbijanju vršnjačkog i porodičnog nasilja, poboljšanje osoba sa invaliditetom i svih kategorija koje zaista zaslužuju bolje uslove za život.

REPLIKE

Milo Đukanović —> Jakov Milatović

Nije neočekivano da su se svi kandidati manje ili više obraćali meni i da su neki od njih kao njavažniji prioritet istakli da treba pobjediti aktuelnog predsjednika.

Kandidat Milatović je govorio o mom iskustvu od prethodnih 20 godina, na koje sam veoma ponosan na to iskustvo i to je moja legitimacija. Važno je istaći da nije dobro da se u debati služimo insinuacijama. Nijesam ni ja kandidat koji otvara ofšor račune, biznisom sam se bavio u vremenu kada nijesam bio predsjednik.

Jakov Milatović —> Milo Đukanović

Vi i Vaša partija ste bez političke volje opstruirali naše pregovore sa EU, i nadam se da ću u petogodišnjem mandatu zaokružiti taj proces i uvesti Crnu Goru u EU. Na šta ste tačno ponosni? Da li ste ponosno što ste ugasili fabrike, na minimalnu platu ili penziju, na prosjećnu zaradu od 500 eura? Ovoj zemlji je iza vas ostalo apsolutno ništa.

Jakov Milatović —> Aleksa Bečić

Volio bih da gospodin Bečić prokomentariše na koga ga podsjeća tekst „Onaj koji je 90-ih prvo mrzio Hrvate i šahovnicu, pa je nakon toga prešao na progon Bošnjaka, onoga koji je napadao crnogorske liberale na Cetinju, pa organizovao prvi crnogorski udar, i na kraju udario na Srbe, ostavio poharu i ništa iza sebe..“

Aleksa Bečić —> Jakov Milatović

Ovo podsjeća na politiku aktuelnog predsjednika Crne Gore i DPS-a. Vidimo i ovih dana da je krenuo u lov na izdajnike. Po njemu su ovih 30 godina svih bili izdajnici, samo u različitim decenijama, nekada su to bili Crnogorci stoprocentni, nekada liberali, nekada vjernici, crkva, samo je on, po njegovom sudu, bio i ostao patriota. Posljedica te politike i tog patriotizma je da sada imamo razorenu privredu, pljačkašku privatizaciju, da imamo penzije i plate od 220, odnosno 140 eura. Pokazuje se da je to politika prošlosti, koja je poražena.

Andrija Mandić —> Milo Đukanović

Godpodine Đukanoviću, pobijedili smo vas 30. avgusta 2020. i vi ste taj poraz priznali. Sada, imamo oslobođenu Crnu Goru u kojoj niko ne strijepi da ga neko prisluškuje i da li može izgovoriti ono što misli. Vi ste bili simbol podjela Crne Gore gotovo 30 godina. Kako vam izgleda na stotine radnih mjesta koja se otvaraju i kako vam izgleda oslobođenje Crne Gore?

Milo Đukanović —> Andrija Mandić

Svoju politiku nijesam gradio na neprijateljstvu protiv bilo koga. Gospodin Mandić, kao i ja, zna da je Crna Gora podijeljena i da su korijeni podjela duboko u crnogorskoj istoriji. Nikada nijesam dijelio Crnu Goru. Trudio sam se da objedinjujem potencijale, u nekoliko navrata je išla pružena ruka i prema partiji gospodina Mandića i prema partijama koje su se deklarisale kao pratije koje zastupaju srpske nacionalne interese da postanu dio crnogorske vlade, s druge strane nije bilo pomirljivog odgovora.

Goran Danilović —> Milo Đukanović

Gospodine Đukanoviću, ako nas pogodi politička nesreća da vi budete u drugom krugu i nastavite da budete predsjednik, hoćete li dovršiti posao da ćete napraviti crkvu? Hoćete li progoniti SPC? Kako se osjećate kao neko ko je za 34 godine proizveo na stotine kadrova koji su završili u zatvoru, a bili su vam prvi saradnici, i nijednog, izuzev Filipa Vujanovića, koje biste mogli da predložite za predsjednika Crne Gore?

Milo Đukanović —> Goran Danilović

Nije zadatak predsjednika da formira crkve, ali jeste da brani državne interese. Kada se crkva politikantski zloupotrijebi i postane instrument meke moći imperijalnih interesa Rusije na Balkanu, onda je obaveza predsjednika da zaštiti državu od takvog djelovanja crkve. Ne pada mi napamet da se bavim formiranjem novih crkava, ali mi je obaveza da branim istorijsku istinu, a to je da je Crna Gora imala svoju autokefalnu crnogorsku pravoslavnu crkvu, o čemu svjedoči ustav iz 1905. i međunarodni dokumenti.

Kada je u pitanju kadrovska politika, ne znam stotinu predstavnika DPS-a koji je dobio zatvorsku kaznu, sem jednog, a znam mnogo ljudi iz DPS-a koji bi mogli biti kandidati za sve državne funkcije.

Draginja Vuksanović Stanković —> Andrija Mandić

Uočili smo u kampanji gospodina Mandića da se kaje, odnosno stidi za neke stvari iz političkog djelovanja. Ukoliko ste iskreni, trebali bi da se povučete iz politike, a ne kandidujete za predsjednika države.

Andrija Mandić —> Draginja Vuksanović Stanković

Niti sam rekao da se kajem, niti da se stidim. Rekao sam da žalim zbog nekih rečenica i oštrih formulacija. Bilo je tu oštrih riječi, ali nakon 30. avgusta 2020. godine, u Crnoj Gori imamo samo jedan put – put pomirenja. Građani su tražili od mene da mirimo Crnu Goru, ja volim Crnu Goru, i nemojte mi podmetati bilo što.

Šta je potrebno uraditi da bi se napravio korak naprijed ka EU, jer je očigledan zastoj na evropskom putu Crne Gore?

Milo Đukanović

Potrebno je da Crna Gora dobije Vladu. Najprije smo imali premijera koji je vjerom pomjerao planine, to je bila vlada u kojoj je bilo mnogo slučajnih prolaznika, u kojoj je radila žena četnik, a čiji ministar pravde ne priznaje genocid u Srebrenici. A, onda smo dobili drugu vladu, čija je karakteristika da joj duže traje tehnički nego politički mandat.

Najvažniji nacionalni interes je nastavak reformi, dostizanje evropskih standarda i članstvo u EU, koji garantuje evropski kvalitet života.

Đukanović (Foto: RTCG)

Tokom vlada koje sam ja vodio Crna Gora je trasirala svoj evropski put, od tada do danas Crna Gora je ostvarila sve ono što je vrijedno na putu evropeizacije. Otvorili sva pregovaračka poglavlja sa EU, tri zatvorili i onda je došlo do potpunog zastoja, i posljednje dvije godine se nijesmo pomjerili ni milimetar. Nije iskorišćena ni prilika nakon ruske agresija na Rusiju, kada je EU malo šire otvorila vrata za pristupanje, nije bilo odgovora sa naše strane.

Želim da podsjetim kritičare moje politike, one koji su od 2016. do 2020. bojkotovali parlament, i time onemogućavali Crnu Goru da dostigne konsenzus bez kojeg nema rješenja koja znače deblokadu pregovaračkog procesa.

Jakov Milatović

Tri su ključne stvari za budući evropski put:

1. Politička volja. Vrijednostima stojim iza Evropske unije, akademski sam se obrazovao i radio u zemljama EU.

2. Potrebno je znanje, kojeg do sada nije bilo. Ljudi su do sada dobijali pozicije jer su bili partijski podobni, a ne zato što znaju i umiju.

3. Potreban je politički kapacitet. I Vi ste, gospodine Đukanoviću, 2021. osporavali parlament i usporavali naš evrospki put.

Andrija Mandić

Dugo vremena se Crna Gora nalazi na evropskom putu, ali je ključno putanje zašto je on danas blokiran. Lako je zaključiti da EU u svojim redovima ne želi državu koja je opkoljena korupcijom. To pokazuju sva dešavanja da imamo sudije i tužioce koji su zločinci, da imamo korumpirane političare. Nije ništa ili dovoljno urađeno da bi se to promijenilo.

Da je DF bio u Vladi, ne bismo držali ovakve govore, imali bi smo dovoljno moći da riješimo pitanje i brata i sestre… Trebali smo evropskim partnerima da pošaljemo snažnu poruku da mi to možemo da rješavamo. Mi nijesmo imali konkretne akcije i dalje vodimo polemiku koju smo imali dok smo bili opozicija, a DPS vlast…

Mandić (Foto: RTCG)

Goran Danilović

Poštujem i volim kulturološke obrasce Evrope, ali sam veoma oprezan kada je u pitanju briselska administracija. Ne bih vrtoglavo srljao u taj proces, na štetu domaćih državnih interesa, mora postojati partnerski odnos.

Administarcija iz Brisela je dugo godina gledala kroz priste svim greškama i nepočinstvima bivše vlasti, radili su nešto što nije pomoglo građanima Crne Gore da budu zaljubljeni u evropske integracije. Želim Evropu u Crnoj Gori, ali Evropu o kojoj smo sanjali i koju smo znali, a ne Evropu iz koje nam se obraćaju drugi ili treći sekretari, Evropu koja nam diktira i naređuje i gleda samo svoj interes. Evropski lideri nijesu uradili gotovo ništa, izuzev što su u najtežim trenucima po demokratske procese tetošili jednu tiransku vlast.

Ne zaboravimo da smo dužni lojalnost narodu, evropski standardi da, ali kad ih sve usvojimo. Da se građani pitaju na referendumu hoće li u EU, kao što smo trebali da ih pitamo o NATO integracijama.

Aleksa Bečić

Ključnu odgovornost nose oni koji su javne fukcije obavljali sebe radi, a ne države radi. Danas, kada nakon 34 godine jedne vladavine, toliko propuštenih šansi i prilika, čujete vapaj za još pet godina vlasti i obećanja da će vas uvesti u EU, razumite koliko to djeluje komično…

Ključna prepreka je vladavina prava. Zar sada neko očekuje da onaj čiji su kadrovski ili prijateljski izbori optuženi, osuđeni ili bjegunci od pravde bude vjesnik protiv organizovanog kriminala i korupcije. To nije moguće, tu borbu mogu samo da iznesu časni i nekompromitovani pojedinci. Treba nam i politički konsenzus, da sve partije pomalo izgube, da bi Crna Gora dobila.

Bečić (Foto: RTCG)

Treba nam i jaka diplomatska mreža, a ne ovako oslabljena, za šta je dijelom odgovoran i predsjednik.

Draginja Vuksanović Stanković

Od 2012. do 2016. godine Crna Gora je bila lider evropskih integracija, i sa ponosom ističem ulogu SDP-a u tim procesima. U periodu od 2016. do 2020, kada je vladao DPS, nastupa zastoj, da bismo od 2020. do 2023. doživjeli totalni kolaps, na čelu sa Krivokapićevom i Abazovićevom vladom.

Kao predsjednica planiram da uradim dvije stvari:

1. reforme u pravosuđu, potivanje na dijalog, kako bismo neka v.d. stanja vratili u redovna

2. rješenje političke krize, koje je moguće jedino raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora.

Takođe, građanima poručujem da nikada ništa nijesam podmetnula. Nijesma mijenjala ni grb, ni zastavu, ni himnu. Uvijek sam srcem i bezrezervno bila u borbi za očuvanje građanskih, mulietničkih i sekularnih vrijednosti društva. Ovdje podmeće gospodin Mandić, koji od 2016. nije ustao na crnogorsku himnu, a hoće da bude predsjednik države.

Kako ocjenjujete odnose Crne Gore sa zemljama regiona?

Milo Đukanović

Odnosi Crne Gore sa zemljama regiona su još uvijek dobri, i to je prije svega zasluga prethodne vlasti, koja je uložila napore da popravi neke odnose koji su bili narušeni u metežu 90-ih godina. Imali smo i ovo dvoipogodišnje iskustvo, u kojem su otvarana neka pitanja, potpuno bespotrebno, poput priznanja Kosova, genocida u Srebrenici…

Danas su jedino pogoršani odnosi sa Srbijom, došlo je do ozbiljne restauracije politike velikosrpskog nacionalizma, čiji je primarni cilj Crna Gora, ali ne i samo Crna Gora. Suočavamo se sa konceptom koji pretenduje da promjenom granica dobije tri uvećane države, vjerski i etnički homogene. Problem je što te ideje danas ne dolaze sa margine, već iz Vlade Srbije.

Crna Gora je uvijek pomagala evropsku i građansku Srbiju i doprinijela da Srbija stane na evropski put i makar jednom nogom se kreće tim putem.

Jakov Milatović

Crna Gora mora da ima najbolje moguće odnose sa zemljama Zapadnog Balkana i regije. Regionalne integracije su temelj evropskih, svaka inicijativa u tom pravcu je ono što podržavam i što ću kao predsjednik sjutra podržavati. Zalažem se i za dodatno unapređenje Berlinskog procesa, Cefte, kao i inicijative poput Otvorenog Balkana. Mislim da bi Crna Gora mogla da da značajan doprinos i dodatno unprijedi životni standard građana.

Milatović (Foto: RTCG)

Evropska unija nastala je na regionalnim integracijama i zalažem se za unapređenje tih integracija. Žalosno je što nakon 25 godina vladavine jednog režima sagladilo samo 40 kilometara auto-puta… Snažno se zalažem za novi investicioni ciklus. To su opiljive stvari koje interesuju građane, želim da vidim Crnu Goru kao aktivnog učesnika svih regionalnih integracija.

