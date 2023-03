Predsjednik da ne bude otpravnik poslova ambasada, Crnoj Gori vratiti dostojanstvo“

Predsjednički kandidat Ujedinjene Crne Gore i lider te partije Goran Danilović poručio je da bi kao predsjednik radio na vraćanju dostojanstva Crnoj Gori, te pokrenuo dijalog o temama koje dijele crnogorsko društvo. Danilović ističe značaj ekonomske diplomatije putem koje bi radio na uspostavljanju saradnje sa zemljama regiona i drugim adresama, ali naglašava da ekonomsku politiku vodi Vlada.

„Pokušavamo da prenesemo poruku o tome da može drugačije, ne insistiramo na pitanjima koji nijesu u nadležnosti pedsjednika države iako bismo imali mnogo štošta da kažemo o ekonomiji. Svakako, ukoliko bi narod dao povjerenje meni ne bismo ćutali na one stvari koje se tiču životnog standarda i boljeg života, ali podsjećam javnost da se to ne zaboravi bez obzira na šljašteće kampanje sa raznih strana. Ekonomsku politiku vodi Vlada“, kazao je Danilović u razgovoru za Portal RTCG.

Podsjeća na ustavna ovlašćenja predsjednika, koji, između ostalog predstavlja zemlju u zemlji i inostranstvu.

„Moj je zadatak da kažem, kako bi to valjalo raditi ako se mi budemo pitali. Predstavljati Crnu Goru ne znači samo ići tamo na međunarodne konferencije na kojima je uglavnom sve unaprijed odlučeno. Mi bismo voljeli da predsjednik bude predsjednik i u zemlji i van nje. Da vodi dijalog, pokreće inicijative, ima dobru komunikaciju sa parlamentom. Ja sam na to spreman“, poručuje Danilović.

„Dijalogom riješiti pitanja koja dijele Crnu Goru“

Danilović ističe da sve što dijeli naše društvo mora biti predmet pažnje predsjednika.

„Ali ne na jedan agresivan i ogavan način kako je to znalo da se događa, kada je dominantno taj posao radio Milo Đukanović bilo kao predsjednik ili premijer, suštinski bio je čovjek koji je o svemu odlučivao. Oni koji nijesu glasali za njega bili su građani drugog reda. Naš zadatak je da tako više ne bude. Imamo iskustvo kako je biti građanin drugog reda“, kazao je Danilović.

„Probleme koje dijele društvo ne treba gurati pod tepih“

„Treba raditi stvar po stvar. Predsjednik koji ima legitimitet treba da stavi na sto i da razgovara sa svima, da vidimo da li te stvari možemo da učinimo bivšim podjelama. Radio bih to puna srca i sa ubjeđenjem da koliko je god teško te stvari moramo da prođemo kroz dijalog. To silom vlasti ne može biti riješeno. Ali ako shvatimo da ovdje treba da živimo zajedno, i onda i najteža pitanja možemo da riješimo. I identitetska“, navodi Danilović.

Kako kaže, jasno je da se od te priče bježi.

„Državna simbolika nije sa neba pala, simboliku su usvajale ove ili one parlamentarne većine tijesnom većinom. Nijesu to stvari o kojima ne smijemo da pričamo. Ne smijemo oko tih stvari da da vodimo mučne međunacionalne tuče, ali da vodimo dijalog, da vidimo suštinski šta je sve učinjeno, zbog čega državna simbolika dijeli državu Crnu Goru, to možemo“, ističe Danilović.

Kazao je da je ubijeđen da su podjele u našem društvu odgovarale DPS-u.

„Crna Gora je važnija od bilo kog svog simbola. Građanin je važniji od bilo kakve simbolike. Građanin je nosliac suvereniteta“, kazao je Danilović.

„Poslušnost kao mogućnost za napredak ka EU mi se ne dopada“

Govoreći o evropskim integracijama, Danilović ističe da moramo biti svjesni da se Evropska unija mijenja.

„Ako se ne desi ulazak u sledećem mandatu, ubijeđen sam da onda imamo problem, ne samo mi već i Evropska unija. Ne smijemo biti u tolikoj zabuni da ne vidimo da se EU mijenja, i to ne u korist budućih članica. Već pokušava da zaštiti sebe i svoj sada definisani i geografski i ekonomski prostor“, smatra Danilović.

Prema njegovoj ocjeni, nije siguran da će jednom kada budemo spremni za pristupanje EU to biti EU kakvu poznajemo danas.

„EU se mijenja, i mislim da nije na bolje. U njoj se manji narodi i dalje pokušavaju izboriti za ravnopravnost. Definitivno je da rat u Ukrajini promijenio Evropsku uniju, da je bila nespremna“, kazao je Danilović.

„Iako Crna Gora nema kud bez u Evropsku uniju, mora čuvati dostojanstvo“

„Moramo dostojanstvo sačuvati i može se desiti da iako budemo najbolji đaci uđemo u Evropu koju nijesmo tako zamišljali. Poslušnost kao mogućnost za napredak mi se ne dopada. Moj zadatak je da čuvam dostojanstvo Crne Gore, uprkos svim krizama sa kojima se suočavamo“, kazao je Danilović.

Ocijenio je da predsjednik države nije otpravnik poslova stranih ambasada.



„Ukoliko bih dobio povjerenje građana to bi značilo da većina građana dijeli moje stavove. Ako bih dobio mandat sasvim je sigurno da ne bih prvo preletio cijeli region i otišao u Brisel, iako je beskrajno važna adresa. Moje posjete bi prvo bile komšijama, od Beograda, Banjaluke, Sarajeva, Tirane, Zagreba… da vidimo imamo li u okruženju prostor da se osjećamo komotno, i vidimo možemo li sarađivati. Predsjednik, svakako može da vodi ekonomsku diplomatriju, a onda bismo išli redom na sve adrese koje mogu biti značajne za Crnu Goru“, zaključio je Danilović.

Izvor-rtcg