Predsjednik DPS-a Milo Đukanović iz Pljevalja poručio: Dva najvažnija cilja su – evropeizacija crnogorskog društva i očuvanje dobrog tempa ekonomskog rasta

Danas je održana izborna konferencija OO Demokratske partije socijalista u Pljevljima. Okupljenim delegatima se obratio predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i istakao kontinuirani rast povjerenja građana Pljevalja, kao posljedicu rezultata u izgradnji i razvoju koji su postignuti u ovom gradu u poslednjih nekoliko godina: “Rezultati su evidentni, napravljeno je jako puno infrastrukture, oko 24 miliona je uloženo u rekonstrukciju i izgradnju puteva u tom periodu , u izgradnju regionalnih i magistralnih puteva, koji su kvalitetnije povezali Pljevlja sa susjednim opštinama. Uloženo je dosta u oblasti obrazovanja, oko 4 miliona i 200-300 hiljada u objekte obrazovanja. Preko Direkcije javnih radova uloženo je oko 6 miliona i 300 hiljada, u Dom Kulture, Dom za stare kao najmarkantnije investicije u tom periodu. Ulagano je dosta u oblast poljoprivrede, napravljene pravilne promjene u organizaciji Rudnika uglja, stvoreni uslovi za njegovo profitabilnije poslovanje….Zahvaljujući tim rezultatima i zahvaljujući jednoj umješnoj politici kojom smo čuvali stabilnost Pljevalja i unaprjeđivali pljevaljsku, multietničnost, multireligioznost i multikulturalnost zavrijedili smo ovakav rast izbornih rezultata. Sve ovo predstavlja stabilan temelj za dalji napredak naše politike u narednom periodu.”

Predsjednik DPS-a se osvrnuo i na izazove koji stoje pred nama u narednom periodu i naglasio je da je DPS za razliku od političke konkurencije u prethodnom periodu pokazivala sposobnost da anticipira događaje i njihov razvoj, i to ne samo unutar Crne Gore, već razvoj na široj sceni. “Ono što smo usvojili kao vrijedan politički kapital je, sposobnost DPS-a da vidi odnose u okruženju, da vidi situaciju u Evropi, da vidi situaciju na globalnoj sceni, da razumije da niko ne živi izolovano, pod staklenim zvonom. Sve što se događa u okruženju ima refleksije na naš život i zbog toga je važno i u ovom vremenu vrlo dinamičnih promjena, pokušati sagledati šta su izazovi sa kojima ćemo se suočiti”, naglasio je Đukanović i nastavio: “Brzina promjena na globalnoj sceni u poslednjih 2-3 godine je do te mjere porasla, da se više promjena dogodilo u tih nekoliko godina nego u prethodnih nekoliko decenija. Vidimo da danas postoji jako puno problema, ne samo u našem regionu. Meni se čini da su danas komplikovaniji problemi na evropskom nivou i na globalnom nivou, nego u našem okruženju“. Predsjednik Demokratske partije socijalista naglasio je da je zbog svega navedenog važno da ova partija zajedno sa nekoliko svojih koalicionih partnera, te izazove i sada sagleda i donese odluke koje će biti najpovoljnije za našu budućnost.

Đukanović je u svom govoru, delegatima pljevaljskog opštinskog odbora, saopštio da, kada je državni nivo u pitanju, dva cilja su najvažnija. Prvi je – nastaviti snažno putem reformi i stvaranja pretpostavki za integraciju crnogorskog društva u savremeno evropsko društvo. „Za mene nije najvažniji datum prijema, za mene je najvažnije da svaki dan koristimo da evropeizujemo crnogorsko društvo, da radimo na modernizaciji crnogorskog društva, da bismo bili sigurni sjutra, sa člansvom u EU ili bez njega, da smo stvorili pretpostavke da naše generacije i generacije naših potomaka mogu živjeti evropskim kvalitetom života“, rekao je Đukanović.

Kao drugi cilj, predsjednik DPS-a je istakao očuvanje dobrog tempa ekonomskog rasta: „Moramo, nakon što smo došli do ovih visokih stopa rasta pokazati da to nije incident, da to nije sezonski uzlet. Moramo pokazati da smo u stanju da to održimo kao dobar, dinamičan, srednjoročan trend. Ako to budemo uspjeli, onda jako dobro skraćujemo taj period do evropskog kvaliteta života. Onda više ne pričamo o dalekim horizontima, već veoma doglednim. To nije nešto što želimo generaciji naših potomaka, već nešto, što ako budemo dobro radili će se osjetiti u kvalitetu života i naše generacije”.

Opštinskoj izbornoj konfereneciji Demokratske partije socijalista u Pljevljima prisustvovalo je 384 delegata. Pored predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, prisutni su bili i koordinatori ispred Predsjedništva i izvršnog odbora dr Ilija Ašanin i Dijana Gomilanović, kao i mnogi ugledni članovi organa naše partije kao i predstavnici koalicionih partnera iz Pljevalja.

Nakon sprovedenih izbornih procedura izabran je novi Opštinski odbor Demokratske partije u Pljevljima koji broji ukupno 99 članova. Uz poštovanje principa ravnopravnosti na svim nivoima, oko trećinu članova čine žene. U novom sazivu ima oko 30 posto mladih i 20 procenata novih članova naše partije.

Saopštenje za javnost Demokratske partije socijalista Crne Gore