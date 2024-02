Predsjednik Opštine Pljevlja, dr Dario Vraneš, zajedno sa saradnicima obišao je FK „Rudar“ i čestitao fudbalerima i upravi kluba na ostvarenom rezultatu i trijumfu protiv lidera Meridianbet 1. CFL, ekipe Budućnosti.

-Čestitam fudbalerima „Rudara“ na čelu sa predsjednikom Milošem Radanovićem na ovako briljantnom rezultatu. Pljevljaci su još jednom pokazali da imaju snagu, da imaju volju, i da uz minimalnu pomoć ostvaruju vrhunske rezultate. Pomoć Opštine Pljevlja neće izostati ni u narednom periodu. Ovo je jedna velika pobjeda za Pljevlja, velika pobjeda za FK „Rudar“ i velika pobjeda za sve ove mlade momke. Nadam se da će u bliskoj budućnosti “Rudar” biti prvi na tabeli, naglasio je dr Vraneš.

Predsjednik Fudbalskog kluba „Rudar“, Miloš Radanović, izrazio je zahvalnost prilikom posjete predsjednika Opštine i njegovih saradnika i tom prilikom istakao da im je ova pobjeda podsticaj da nastave u istom ritmu.

-Zahvaljujem vam se što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme da nas posjetite i što znamo da imamo podršku Opštine. Mi ćemo uraditi sve što je do nas da ostvarimo zacrtane ciljeve. Nadamo se da će se ostvariti vaša želja, a to je da budemo prvi, gdje je nekad Rudar i bio. Uz obećanu podršku svih subjekata, vjerujem da je to i ostvarljivo i da ćemo se izboriti sa brojnim poteškoćama. Moram još jednom da pohvalim igrače koji razumiju situaciju u kojoj su se našli, nisu primili platu od novembra i nijednog trenutna nisu pomišljali da odustanu, kazao je Radanović.

Predsjednik FK Rudar se još jednom zahvalio predsjedniku Opštine i pozvao sve sugrađane da im se pridruže u narednim utakmicama i pruže podršku.

Izvor-pvinformer