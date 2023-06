Predsjednik u Brisel otputovao redovnom avio-linijom

Milatović je, prema saznanjima „Dana“, otputovao juče u 15 časova sa podgoričkog aerodroma redovnom avio-linijom do Beča u Austriji, a onda je presjedao na takođe redovni civilni let do Brisela.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović otputovao je juče u Brisel gdje će se danas, u sjedištu NATO-a, sastati sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom, a očekuje se da tema razgovora bude samit NATO-a u Viljnusu, koji će biti održan u julu.

Tokom boravka u Briselu, predsjednik Milatović će se sastati i sa predsjednikom Vlade Kraljevine Belgije Aleksandrom de Kroom, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore.

Milatović je, prema saznanjima „Dana“, otputovao juče u 15 časova sa podgoričkog aerodroma redovnom avio-linijom do Beča u Austriji, a onda je presjedao na takođe redovni civilni let do Brisela. Tako će biti i danas u povratku. Kako saznajemo, Milatović nije mogao da „dođe na red“ za avion Vlade Crne Gore koji se, obično, koristi kada su državničke posjete, jer ga je rezervisao premijer Dritan Abazović koji je prethodnih dana boravio u Londonu.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je u Londonu prisustvovao prijemu koji je povodom Konferencije o obnovi Ukrajine organizovao kralj Čarls Treći u Sent Džejms palati, a radi se o nastavku serije međunarodnih skupova o oporavku Ukrajine, pokrenute 2017. godine.

Ušteda oko 13.500 eura

Petočlana delegacija Crne Gore, koju predvodi predsjednik Jakov Milatović, otputovala je u Brisel avionima kompanije Austrian airlines, a u Crnu Goru će se vratiti avionima kompanije Brusseles airlines.

Zavisno od vremena kada su karte kupljene njihova cijena, za povratne karte, kreće se oko 300 eura. S obzirom na to da iznajmljivanje nekog manjeg aviona kao što je vladin košta oko 15.000 eura za ovakvo putovanje, jasno je da je ušteda velika.

Povratne karte za petočlanu delegaciju redovnom linijom koštale su oko 1.500 eura, pa je predsjednik Milatović građanima Crne Gore uštedio čitavih 13.500 eura.

I za danas je Abazović rezervisao avion jer službeno putuje u Tursku.

Kako nezvanično saznajemo, predsjednik države Jakov Milatović nije želio da putuje u Brisel iznajmljenim avionom jer bi taj put koštao oko 15.000 eura, i smatrao je nepotrebnim potrošiti toliki novac poreskih obveznika, što je, u svakom slučaju za pohvalu. Ipak, otvara se pitanje da li je u redu da predsjednik države, koji u ovom trenutku jedini ima puni legitimitet jer ga je glasalo oko 60 odsto izašlih građana na izbore 2. aprila, putuje redovnom avionskom linijom.

Moguće je postaviti i pitanje da li je postojalo i kolegijalne volje da se nađe termin u kojem bi vladin avion mogao biti na raspolaganju crnogorskom predsjedniku za važno službeno putovanje.

