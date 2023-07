Predsjednik Vraneš iseljava DPS iz „Trepče“

Po odluci predsjednika opštine, dr Darija Vraneša, DPS mora da se iseli iz prostorija zgrade „Trepča“ u centru grada, koje koristi više od dvije i po decenije

Te prostorije su u ekskluzivnom dijelu grada i vlasništvo su Opštine Pljevlja. Nedopustivo je da ih besplatno koristi bilo koja partija, pa makar to bila i DPS. Za ovaj prostor su već zainteresovani vlasnici banaka, apoteka, advokati, jedan od trgovinskih lanaca itd. Opština može od zakupa ovih prostorija da ubira značajnu svotu novca. Moramo se konačno naučiti da nema privilegovanih, pa makar to bio do juče svemoćni DPS! Nama je na prvom mjestu interes građana Pljevalja! U krajnjem, taj prostor ćemo ponuditi Domu penzionera ili fondu PIO kako naši sugrađani starije dobi ne bi, kao do sada, morali da se penju na treći sprat. Što se tiče lokacije za kancelarije DPS-a, kolege iz ove političke partije će morati da izaberu između neke od prostorija u vlasništvu Opštine ili naknadu koja im po zakonu pripada ako uzimaju pod zakup prostorije od nekog privatnog lica, identično kao i druge političke partije. Nema privilegovanih, sve je javno i transparentno, a interes građana je na prvom mjestu„, naglasio je presednik Vraneš u izjavi za Pvsvitanje

Demokratska Partija Socijalista, kancelarije u zgradi „Trepča” u strogom centru grada, koristi već dvije i po decenije. Inače, u tim prostorijama su se rješavale političke, pa i lične sudbine mnogobrojnih Pljevaljaka. U šali, mnogi sugrađani komentarišu, da kad bi zidovi ovih prostorija mogli govoriti imali bi mnogo toga reći, od rješavanja običnih zaposlenja do imenovanja za direktore, predsjednike opština, ministre i mnoge druge… Ovo mjesto je decenijama bilo sinonim centra moći u gradu na Breznici.

Na pitanje da li postoji mogućnost da DPS nastavi sa radom u ovim prostorijama predsjednik Vraneš je kratko odgovorio: „Naravno, ako ponude najveću cijenu za zakup“.

Podsjećanja radi, na lokalnim izborima održanim u oktobru prošle godine, DPS je doživio strahovit fijasko kada je sa dotadašnjih 20 odbornika pao na svega 9.

Istina, u Pljevljima je DPS bio u opoziciji u više mandata, od 1998-2006. godine, kada je predsjednik bio Radoman Gogić i 2011-2014. kada je prvi čovijek grada bio dr Miloje Pupović, ali pitanje korišćenja ovih prostorija od strane DPS-a na ovoj ekskluzivnoj lokaciji do sada niko nije pokrenuo.

Da li će nova administracija sa dr Vranešom na čelu uraditi nešto po tom pitanju, ostaje da se vidi u narednom periodu. Mnogi sugrađani uveliko licitiraju da će na tom mjestu ubrzo biti kladionica, apoteka, frizerski i kozmetički salon, ili neka od advotskih kancelarija.

Izvor-pvsvitanje