Predstava „Revizor“ 8. maja u Domu kulture

U srijedu 8. maja 2019. godine u Domu kulture Pljevlja u 19 časova biće izvedena predstava „Revizor“ Nikolaja Vasilijeviča Gogolja u režiji Veljka Mićunovića.

Ovo scensko tumačenje Gogolja potencira reviziju kao društvenu mimikriju, a korupciju kao vječnu igru koja traje i ne da se zaustaviti… Sve se vrti u krug. What goes around comes around…

Ništa se nije promijenilo od carističkog društvenog konteksta u kome je Gogoljev kritički duh zapažao, pa sve do naših dana tranzicije i kapitalističkog profiterskog duha. Govorimo o amoralu među spodobama koje ne prepoznaju moralni kodeks. Tu sve vrvi od trivijalnosti i zjapi od odsustva emocija. Pred apsurdom smo. U ovom čitanju Revizora nema otrježnjenja, jer ga ne zaslužujemo, zasmijava nas, jer se sami sebi smijemo.

Reditelj je Veljko Mićunović, a adaptaciju i dramatizaciju potpisuje Zanina Mirčevska, kostimografiju Jelena Stokuća, scenografiju Darko Nedeljković, koreografiju Tamara Vujošević Mandić, izbor muzike Veljko Mićunović.

U predstavi igraju: Srđan Grahovac, Branimir Popović, Žaklina Oštir, Branka Stanić, Simo Trebješanin, Dejan Ivanić, Danilo Čelebić, Mišo Obradović, Slobodan Marunović i Dragan Račić.

Organizatori predstave: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja i Turistička organizacija Pljevlja.

Prodaja ulaznica po cijeni od dva evra počinje od 6. maja na biletarnici Doma kulture od 12 do 19 časova.