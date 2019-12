Predstavljen Nacionalni plan za djelovanje protiv vršnjačkog nasilja

SARADNJA MINISTARSTVA PROSVJETE I UDRUŽENJA „RODITELJI“

Na današnjem događaju povodom vršnjačkog nasilja, koji je organizovalo Udruženje Roditelji predstavljen je Nacionalni plan za djelovanje protiv vršnjačkog nasilja, a potpisan je i memorandum o saradnji Ministarstva prosvjete i Udruženja Roditelji.

Događaj su otvorili Kristina Mihailović, izvršna direktorica Udruženja Roditelji, ministar prosvjete Damir Šehović i Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Kristina Mihailović iz Udruženja Roditelji poručila kazala je da kada dođe do nasilja malo kome znače formulacije „Sve je u porodici“ ili „Sve je do vaspitanja“, istakavši da se nacionalni plan posebno koncentrisao na odgovornost roditelja i podršku porodicama čija su djeca akteri vršnjačkog nasilja.“

Moramo imati različite servise podrške za porodice, još od vrtićkog uzrasta. Jedan od modela je, a prepoznat je u Nacionalnom planu i na tome ćemo insistirati, da se u ranom školskom uzrastu obezbijedi za roditelje da pohađaju Program Roditeljstvo kroz cjeloživotno zdravlje, koji će im pomoći da konkretno rade na prevazilaženju određenih problema u odnosu sa djetetom i u njegovom ponašanju“, kazala je Mihailović.

Ministar prosvjete Damir Šehović kazao je da je vršnjačko nasilje je goruća tema svake zemlje.

„To je pojava na koju nije imun ni jedan sistem, i koja može biti suzbijena samo i isključivo djelovanjem i iskrenom voljom svih nas“, rekao je Šehović.

On je poručio da taj resor pokreće novi sistem borbe protiv vršnjačkog nasilja, a koji ne počiva na samodovoljnosti škola, već upravo saradnji sa svima koji su otvoreni, uključujući nevladine organizacije.

„Svaka škola do kraja godine imaće formiran tim za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Otvorena je i telefonska linija koja vodi u Ministarstvo prosvjete (080 777 777), a na koju se može prijavljivati vršnjačko nasilje. Pojačan je sistem evidentiranja nasilja u školama na način što će same škole direktno u informacioni sistem unositi podatke o nasilju odmah nakon što se dogodi. Izmijenjeno je uputstvo za ponašanje škola u slučajevima nasilja. I, mjera koju cijenim važnom, pojačana je odgovornost uprave škole u slučajevima nereagovanja, i to način što je u uslove za razrješenje direktora dodata i situacija u kojoj se “ne postupa u slučajevima nasilja i vandalizma u ustanovi”, saopštio je Šehović. On je kazao da će naredne godine u trideset škola u kojima je to najpotrebnije, biti angažovana lica koja će i štititi objekte od vandalizma, ali i prevenirati vršnjačko nasilje.

Šef delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav rekao je da je projekat prije godinu ukazao na ključne probleme vršnjačkog nasilja koje pravni sistem treba da prepozna.

On je istakao da je EU snažno opredijeljena za poštovanje dječjih prava. On je podsjetio da je, prema ranijem istraživanju, svaki peti učenik doživio neki oblik nasilja.