Predstavnici male privrede u Pljevljima kažu da su u problemu: Svi bi da rade u Rudniku uglja i Termoelektrani

Mi u maloj privredi ne možemo da ispratimo energetske kompanije sa visinom zarada i tako nam je teže da dođemo do kvalitetnije radne snage, kaže za „Dan“ privrednik Predrag Cvijović

Iako je broj nezaposlenih u Pljevljima i dalje preko 2.000 lica, predstavnici male privrede kažu da im fali radne snage, odnosno da nema kvalifikovane radne snage i da je sve teže naći kvalitetnog radnika. Inače, krajem septembra prošle godine na evidenciji Biroa rada u Pljevljima nalazile su se 2.384 osobe. Godinu dana ranije, u istom mjesecu, bilo je 419 više nezaposlenih. Zapošljavanje u energetskim kompanijama poslednjih godinu i po dovelo je do smanjenja broja nezaposlenih, a mladi u Pljevlja najčešće žele da se zaposle upravo u Rudniku uglja i Termoelektrani kako bi došli do boljih zarada i do sigurnijeg radnog mjesta. Takva praksa u Pljevljima postoji već duži niz godina i decenija, pa mnogi mali privrednici tvrde da su energetske kompanije i glavni problem što nije došlo do razvoja zanatskih i preduzeća iz oblasti uslužnih djelatnosti.

– Nedostatak kvalitetne radne snage nije jedini problem koji pogađa pljevaljsku malu privredu. Svakako to je veoma bitan problem, i on prati gotovo sve manje sredine, a u Pljevljima je problem što se godinama i decenijama smanjuje broj stanovnika. Sredina koja gubi stanovništvo ima dvostruki problem, jer se smanjuje broj potrošača ali istovremeno gubi se mogućnost da privrednik pronađe kavalitetnog radnika – kaže za „Dan“ privrednik i nezavisni odbornik u lokalnom parlamentu Predrag Cvijović.

On dodaje dodaje da je u Pljevljima problem i što postoje energetske kompanije u kojima su zarade znatno veće nego u trgovačkim i ugostiteljskim preduzeći, kao i u drugim granama male privrede, te da u takvim okolnostima kvalitetnija radna snaga gleda da se zaposli u Rudnik uglja ili Termoelektrani, jer na taj način obezbjeđuju bolje zarade.

Prosječna plata 1.000 eura

Predstavnik jedne od tri sindikalne organizacije Rudnika uglja Bogoljuba Đondovića kaže da je prosjek novembarske zarade u ovoj kompaniji bio 970 eura. Iz uprave Rudnika uglja pojasnili su da je u međuvremenu došlo do uvećanja zarada i da trenutno prosječna zarada u ovoj kompaniji iznosu 1.000 eura.

– Prije godinu i po prosječna zarada bila je 760 eura. Novo poslovodstvo se potrudilo da dođe do povećanja zarada i sada je prosječna zarada hiljadu eura – saopšteno je „Danu“ iz Rudnika uglja.

Kada je u pitanju prosječna zarada u Termoelektrani Pljevlja nijesmo mogli saznati tačan podatak, ali je sasvim sigurno da su zarade u ovoj kompaniji veće nego u Rudniku uglja.

– Mi u maloj privredi ne možemo da ispratimo energetske kompanije sa visinom zarada i tako nam je teže da dođemo do kvalitetnije radne snage – ističe Cvijović.

U poslednjoj godini u Pljevljima se na brojnim lokacijama mogu primjetiti zatvoreni poslovni prostori, koji se nude za izdavanje. Primjetno je da su neki trgovci zatvorili svoje radnje i da su zaposlenje potražili u Rudniku uglja i Termoelektrani.

– U Pljevljima postoje brojni problemi koji su izazvani radom Rudnika uglja i Termoelektrane. Međutim, većina mladih ljudi i čak brojni pljevaljski trgovci i zanatlije svakodnevno razmišljaju kako da se dograbe rudničke plate. Mislim da je san većine stanovništva rudnička plata – komentariše izvršni direktor Ekološkog društva Breznica Milorad Mitrović.

Izvor-dan