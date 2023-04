Danilovgrađani osvojili važne bodove u borbi za opstanak.

GOL OBRADOVIĆA SA BIJELE TAČKE/ -FOTO: LAZAR RUŽIĆ

29/04/2023 u 17:56 h

D.P.

Preokreti Iskre i Jedinstva, bez golova u Pljevljima

Danilovgrađani osvojili važne bodove u borbi za opstanak

Fudbaleri Iskre ostvarili su važnu pobjedu u borbi za opstanak. Nakon dva mjeseca bez pobjede, Danilovgrađani su danas slavili protiv Arsenala sa 3:2 i to nakon preokreta. Imali su izabranici Mladena Lambulića u 17. minutu minus od dva gola, ali su nakon toga pokazali karakter. Do poluvremena su uspjeli da izjednače, a u nastavku susreta da fenomenalnim pogotkom Vladimira Boljevića iz slobodnog udarca i stignu do pobjede.

Ptreokret je viđen i u Bijelom Polju. Gosti iz Bara su na poluvremenu imali prednost (strijelac Vukotić u 4. minutu), ali su raspoloženi igrači Jedinstvo France u nastavku zaigrali furiozno, postigli tri gola i stigli do zasluženog trijumfa. Izjednačio je Đorđević u 48, a onda je Mirza Idrizović sa dva prelijepa pogotka svome timu ovjerio tri boda.

U Pljevljima, u duelu Rudara i Dečića, golova nije bilo. Ovakav rezultat je možda i iznenađenje, jer sz Tuzani bili apsolutni favoriti u ovom odmjeravanju snaga. Za domaćina bod ima još veću važnost ako se zna da su od 32. minuta igrali sa igračem manje (isključen Kartal).

Arsenal – Iskra 2:3 (Rudović 5, Manojlović 17p – Obradović 24p, Rađen 45+3, Boljević 76)

Jedinstvo Franca – Mornar 3:1 (Đorđević 48, Idrizović 68, 90 – Vukotić 4)

Rudar – Dečić 0:0

Izvor-dan