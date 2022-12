Pretežno oblačno, do 15 stepeni

Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla koja se ponegdje može zadržati tokom većeg dijela dana

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom u južnim i centralnim predjelima ponegdje sa slabom kišom. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla koja se ponegdje može zadržati tokom većeg dijela dana.

Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima i na primorju ponegdje umjeren do pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 10, najviša dnevna od 7 do 15 stepeni.

Izvor-meteo.me