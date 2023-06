Pretežno oblačno i kišovito, do 26 stepeni

Na sjeveru Crne Gore će biti pretežno oblačno. Povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren, istočni. Temperatura osjetno niža nego danas i kretaće se od 13 do 19 stepeni.

Na jugu pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, odnosno obilna kiša uz jak vjetar i grad. Temperatura u najtoplijim predjelima od 24 do 26 stepeni.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do pojačan, istočni. Temperatura mora oko 24 stepena. UV index, visok, oko 7 UV jedinica.

Na sjeveru u petak i subotu pretežno oblačno. Povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Biće i prilično svježe za ovo doba godine.

U južnim i centralnim predjelima tokom petka i subote promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ali oba dana mjestimično i kiša ili pljusak s grmljavinom, naročito poslijepodne.Vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni, a na moru i sjeverozapadni.Temperatura malo viša u odnosu na četvrtak.

I za kraj jedan zanimljiv podatak. Na današnji dan, 2003.godine u Ulcinju temperatura dostigla 36 stepeni i ovo je najviša temperatura za današnji dan na primorju.

Izvor-rtcg