Pretežno oblačno, na primorju moguća kiša

U Crnoj Gori će danas biti pretežno oblačno vrijeme, dok će na primorju prijepodne biti slabe kiše.

Na sjeveru će biti pretežno oblačno i toplije vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se slaba do umjerena kiša, a tokom noći u višim planinskim predjelima sniježne padavine.

Duvaće umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 14 stepeni.

Na jugu će biti umjereno do potpuno oblačno. Prijepodne je ponegdje moguća slaba kiša, a u drugom dijelu dana, a naročito tokom noći biće kiše, pljuskova i grmljavine.

Vjetar će biti umjeren do jak južnih smjerova. Temperatura vazduha do 17 stepeni.

More će biti umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do pojačan južnih smjerova, a tokom noći sjevernih. Temperatura mora oko 18 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u subotu oblačno, već prijepodne jače zahlađenje, vjetrovito, sa snijegom, ponegdje u planinskim predjelima intenzivnije sniježne padavine i nagli porast visine sniježnog pokrivača.

Sniježne padavine do kraja dana znatno će oslabiti. Duvaće jak sjeverni vjetar, u planinskim dijelovima moguće su i sniježne mećave. U nedjelju, uglavnom suvo sa sunčanim periodima uz više oblaka i još hladnije vrijeme. Duvaće umjeren sjeverozapadni vjetar.

Na jugu, u subotu, pretežno oblačno sa umjerenom do jakom kišom posebno ujutru i prijepodne, a u planinskim predjelima od sredine dana snijeg i susnježica.

Kratkotrajno i u neposrednom planinskom okruženju oko Glavnog grada i u neposrednom planinskom zaledju duž obale očekuje se susnježica i snijeg. U nedjelju pretežno sunčano. U subotu jak, na udare i veoma jak sjeverni vjetar koji će u nedjelju zanatno oslabiti. Za vikend osjetan pad temperature vazduha.

Prognoza za Evropu

Prostrani visinski ciklon sa centrom na sjeveroistoku kontinenta, sa veoma hladnim vazduhom, i jakim južnim vjetrovima jugoistočnom sektoru ciklona, a u zapadnom sektoru jakim sjevernim vjetrom.

U sklopu ovog ciklona vrši se intenzivna rotacija i advekcija veoma hladnog polarnog vazduha koji se postepeno širi preko dijela zapadnih i većeg dijala centralnih predjela kontinenta pa u pravcu Jadrana i koji donosi kišu, jako zahladjenje, snijeg i sniježne mećave.

Kiše će još biti i u centralnom Mediteranu. Na zapadu i jugozapadu kontinenta dominira polje visokog vazdušnog pritiska koje donosi suvo vrijeme sa dužim sunčanim periodima.

Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 2 stepena u Helsinkiju do 21 u Atini.

Prognoza za Balkan

Na Balkanu sa sjevera i sjeverozapada postepeno pristiže novi talas sa kišom, mjestimično pljuskovima sa grmljavinom, a tokom noći u planinskim predjelima i intenzivne sniježne padavine.

Mjestimično će duvati umjeren do jak južni, a tokom noći sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 8 do 21 stepen.

Zanimljivost

U Rožajama je 23. novembra 1995. godine u jutarnjim satima izmjerena je najniža temperatura za jučerašnji datum u Crnoj Gori od minus 17,5 stepeni.

Istog jutra temperatura se spustila do minus 16 u Kolašinu, minus 15 u Žabljaku i minus 12 u Beranama.

