Pretežno oblačno, temperatura do 10 stepeni

Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova, već tokom jutra u skretanju na vjetar južnih smjerova.

Danas će biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično su mogući pljuskovi i grmljavina, a u sjevernim i višim centralnim predjelima snijeg i susnježica.

Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova, već tokom jutra u skretanju na vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 8, najviša dnevna od -2 do 10 stepeni.

Izvor-meteo.me