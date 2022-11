Pretežno oblačno, temperatura do 20 stepeni

Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje slaba kiša ili kratkotrajan pljusak, češće na jugu. Na sjeveru, ujutru po kotlinama, moguća magla i povećana niska oblačnost.

Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih, duž obale istočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 11 do 20 stepeni.

Podgorica: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća uglavnom slaba kiša, prvenstveno tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 20 stepeni.

Izvor-dan.me