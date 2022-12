Pretežno sunčano, do 17 stepeni

Vjetar, slab do umjeren, promjenljivog smjera, na sjeveru će ponegdje biti kratkotrajno pojačanog jugozapadnog vjetra

Danas će na sjeveru ujutru biti magla, koja se na nekim mjestima može zadržati duže tokom prijepodneva. Tokom dana biće pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu oblačnost.

Uveče, postepeno naoblačenje sa zapada. Vjetar, slab do umjeren, promjenljivog smjera, na sjeveru će ponegdje biti kratkotrajno pojačanog jugozapadnog vjetra. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 8, najviša dnevna od 7 do 17 stepeni.

Izvor-dan.me