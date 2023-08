Pretežno sunčano, do 31 stepen

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom prijepodneva na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeveroistočni.

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla.

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom prijepodneva na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 20, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.

Podgorica: Pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, visoku oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 17, najviša dnevna 31 stepen.

Izvor-dan