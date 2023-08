Pretežno sunčano, do 35 stepeni

Na sjeveru Crne Gore, ujutru po kotlinama ponegdje magla, tokom dana biće pretežno sunčano, a poslijepodne promjenljivo oblačno, ponegdje uz slabu kišu ili grmljavinu. Vjetar slab do umjeren uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura od 23 do 31 stepen. Na jugu, pretežno sunčano, poslijepodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren uglavnom zapadni. Temperatura do 35 stepeni.

More, malo talasasto.Vjetar slab do umjeren u jutarnjim satima sjeveroistočni, a tokom dana zapadni. Temperatura mora oko 26 stepeni. UV index visok oko 8 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, četvrtak i petak pretežno sunčano i nešto toplije, u popodnevnim satima biće razvoja oblaka, a ponegdje i kiše i grmljavine.Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar.

Na jugu, četvrtak i petak sunčano i još malo toplije, uz slab do umjeren razvoj oblaka u popodnevnim satima. Oba dana vjetar slab do umjeren promjenljiv, na primorju najčešće zapadni.

