Pretežno sunčano, na primorju moguća kiša

U Crnoj Gori danas će biti sunčano, a popodne na primorju moguća je kratkotrajna kiša.

Na sjeveru jutros lokalno magla i niska oblačnost. Tokom dana malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima i relativno toplo za ovo doba godine.

Temperatura vazduha od 16 do 23 stepena.

Na jugu pretežno sunčano uz nešto malo oblačnosti i relativno toplo, na jugozapadu sredinom dana i popodne ponegdje moguća je kratkotrajna kiša sa grmljavinom. Temperatura do oko 26 stepeni.

More malo do umjereno talasasto, Vjetar, ujutru istočni i sjeveroistočni tokom dana zapadnih smjerova slab do umjeren.

Temperatura mora oko 22 stepena.

Narednih dana, na sjeveru, u utorak, ujutru lokalno sa maglam tokom dana pretežno sunčano ali sa povećanim prisustvom visoke oblačnosti i neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine. Popodne jačanje jugozapadnog vjetra.

U srijedu, pretežno oblačno i vjetrovito sa kišom i grmljavinom, popodne jače padavine, samo na krajnjem sjeveru osjetno manje kiše. Duvaće jak na udare i vrlo jak južni vjetar, povremeno sa olujnim karakterom.

Na jugu, u utorak, pretežno sunčano ali uz dominatno prisustvo visoke prozračne oblačnosti i natprosječno toplo.

U srijedu, oblačno i nestabilno sa kišom i jakim južnim vjetrom, povremeno pljuskovi sa grmljavinom. Mjestimično, posebno popodne, očekuje se obilnija količina kiše sa rizikom od vremenskih nepogoda.

Prognoza za Evropu

Visinski ciklon sa centrom u oblasti britanskih ostrva i baroklina dolina nestabilnosti na istoku atlantika koja se približava zapadnoj obali kontinenta, na zapadu Evrope u pravcu centralnih dijelova donose nestabilno vrijeme sa kišom i jakim južnim vjetrovima.

Jača kiša očekuje se u regionu Francuske u pravcu Alpa i na sjeveru Italije. U regionu Francuske naročito na istoku i jugoistoku sa visokim rizikom od vremenskih nepogoda.

Centralni Mediteran biće pod uticajem termobaričkog sistema koji donosi pretežno sunčano i natprosječno toplo vrijeme.

Periferni sjeveroistočni dijelovi su pod uticajem hladne vazdušne mase i prizemnog ciklona koji donose oblačno vrijeme sa slabom kišom i susnježicom.

Temperatura od 4 stepena u Helsinkiju do oko 29-30 stepeni na jugoistoku kontinenta. Juče, zbog intenzivne advekcije toplog vazduha sa juga, na jugoistoku Evrope temperatura je dostizala nevjerovatnih za ovo doba godine 33 stepena.

Prognoza za Balkan

Danas na Balkanu pretežno sunčano i relativno toplo. Na istočnoj obali Jadrana pa po dubini kopna ponegdje moguća je kratkotrajna pojava kiše sa grmljavinom.

Temperatura vazduha u najtoplijim djelovima oko 29-30 stepeni.

Izvor-rtcg