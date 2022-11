Pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni

Ujutru ili prijepodne, a na krajnjem jugoistoku tokom cijelog dana, duvaće umjeren do pojačan sjeveroistočni i istočni vjetar.

U južnim i centralnim predjelima danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru, ujutru ili prijepodne magla ili niska oblačnost, a tokom dana sunčani periodi.

– Ujutru ili prijepodne, a na krajnjem jugoistoku tokom cijelog dana, duvaće umjeren do pojačan sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od -5 do 8, najviša dnevna od 3 do 15 stepeni, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

U Podgoric će biti pretežno sunčano. Ujutru slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna do 13 stepeni.

Izvor-dan.me