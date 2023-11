Pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano.

Na sjeveru ujutru i prijepodne po kotlinama biće magle ili povećane niske oblačnosti.

Ponegdje je moguć i slab mraz, a tokom dana očekuju se duži sunčani periodi.

Prijepodne će ponegdje duvati umjeren sjeverni vjetar. Temperatura vazduha od 8 do 15 stepeni.

Na jugu će biti pretežno sunčano. Ujutru i prijepodne mjestimično umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar, naročito na krajnjem jugoistoku. Temperatura vazduha do 20 stepeni.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar prijepodne umjeren do jak sjeveroistočni, poslijepodne u skretanju na južni smjer. Temperatura mora oko 20 stepeni.

Narednih dana, u petak, umjereno do potpuno oblačno u drugom dijelu dana umjerena do jaka kiša, ponegdje moguće i grmljavina, a tokom noći u planinama se očekuje snijeg.

Vjetar umjeren do jak južni, tokom noći pojačan i jak sjeverni. Tokom noći u petak na subotu jako zahlađenje, koje će se nastaviti i u subotu, uz povremeno provijavanje snijega i jak sjeverni vjetar.

Na jugu, u petak, pretežno oblačno povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito u drugom dijelu dana i tokom noći. Ponegdje su moguće umjerene do obilne količine kiše, potencijalno u urbanim sredinama mogući su kratkotrajni

problemi sa vodom. Vjetar umjeren do jak južni, a tokom noći sjeverni.

U subotu prohladno i vjetrovito, uz duže sunčane periode, a duvaće jak na udare i vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Prognoza za Evropu

I danas talasi u zapadnoj zonalnoj visinskoj struji kao i južnom sektoru prostrane i rasplinute ciklonske cirkulacije sa sjevera kontinenta, u sklopu koje je veoma hladan vazduh koji se postepeno širi prema zapadnim i centralnim predjelima.

Mjestimična kiša pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu zapadne Evrope, na jugoistoku i ponegdje na sjeveroistoku kontinenta. Veći dio južnih i centralnih predjela biće u znaku promjenljivog oblačnog i suvog vremena.

Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 4 stepena u Helsinkiju do 22 u Atini.

Prognoza za Balkan

Na Balkanu danas duži sunčani periodi, a oblačni sistem sa kišom, koji je danas bio iznad većeg dijela Balkana, premješta se istočno na području Grčke i Turske.

Ujutru po kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično magla. Temperatura vazduha uglavnom od 10 do 15 stepeni, a na jugu i duž obala oko 20 stepeni.

Zanimljivost

U Podgorici je 15.novembra 1993. godine izmjerena najviša temperatura za taj datum od 23 stepena.

Istu tu temperaturu imali su i Budva i Ulcinj 15. novembra 2010. godine.

