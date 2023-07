Pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena

U Crnoj Gori se očekuje pretežno sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura biće 34 stepena.

Na sjeveru Crne Gore, ujutru po kotlinama ponegdje kratkotrajno magla, tokom dana pretežno sunčano, a poslijepodne lokalno umjeren razvoj oblačnosti. Očekuje se toplije vrijeme, a duvaće slab do umjeren vjetar promjenljiv. Temperatura od 22 do 30 stepeni. Na jugu, pretežno sunčano, uz blagi porast dnevne temperature. Vjetar će biti slab do umjeren, najčešće jugozapadni i zapadni.Temperatura u najtoplijim mjestima od 30 do 34 stepena.

More, malo talasasto. Vjetar uglavnom slab do umjeren zapadnih smjerova. Temperatura mora oko 27 stepeni. UV index,vrlo visok, oko 9 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – sjever

Narednih dana, za vikend na sjeveru, dosta sunčanih intervala, u popodnevnim satima i dosta oblaka, u subotu uglavnom bez kiše.U nedjelju su realni izgledi za prolaznu kišu ili grmljavinu ponegdje.Duvaće slab do umjeren južni i zapadni vjetar, temperatura i dalje u porastu.

Crna Gora tri dana – jug

Na jugu, vikend sunčan, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost, i porast dnevne temperature.Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugozapadni.

