piše: BOŽIDAR ČARMAK

Pričešće vinom i hlebom izobraženim u Krv i Tijelo Hristovo, iz jedne čaše i jedne kašike, ustanovljeno je u cijelom Pravoslavlju, a u Crnoj Gori nikada nije činjeno drugačije nego tako.

Nazivati primitivizmom onaj metod i način kojim su Crnu Goru, Crkvu i narod duhovno hranili naše vladike Sveti Vasilije Ostroški, Sveti Petar Cetinjski, Vladika Petar Petrović Njegoš, Mitrofan Ban, sve pravoslavne vladike i sveštenstvo od kada je ovdje nastala država i Crkva, nije ništa drugo do politički primitivizam najgore vrste od kada Crna Gora postoji do danas.

Ovo nije samo pljuvanje na naše svece od Ostroga do Cetinja, od Miholjske Prevlake do Đurđevih Stupova, već i pljuvanje u lice našim vladarima i očevima koji su na ovaj način duhovno i politički gradili Crnu Goru, od Svetog Jovana Vladimira, preko Ivana Crnojevića, Vojislavljevića do svetorodnih Petrovića od Svetog Petra Cetinjskog do Kralja Nikole Prvog, koji su se svi do jednog pričešćivali iz jednog istog putira, iz jedne iste kašike i od jednog istog Tijela i Krvi Hristove, zajedno sa svekolikim sveštenstvom i narodom, od najbogatijih do najsiromašnijih, od najsnažnijih do najbolesnijih, od tek rođene djece do staraca u poslednjim danima ovozemaljskog života.

Onaj kome nisu svete ove činjenice, nije mu sveta ni bezbjednost građana, ni državne granice, pa ni javno zdravlje.

Nažalost, Vlada i Predsjednik su već pokazali svoje lice, stav i odnos po ovom pitanju propisujući namjeru otimanja i uništenja Pravoslavne Crkve objavljenu ciničnim odredbama Zakona o slobodi vjeroispovjesti.

Nažalost, ta dvojica i sve uži krug njihovih sledbenika se ne pričešćuju Tijelom i Krvlju Hristovom iz jedne čaše i jedne kašike sa narodom, kao što su to radili oni koji su izgradili Crnu Goru i koji su nam je zavjetovali kao ostrvo i tvrđavu slobode. Ovi ljudi se pričešćuju svojim pričešćem: državnim budžetom, društvenim preduzećima, nacionalnim bogatstvom, a sada su odlučili da se pričešćuju i materijalnom imovinom Crkve, umjesto Tijelom i Krvlju Hristovom.

Kada je u pitanju javno zdravlje, crnogorske vlasti objavljuju imena ljudi koji su u izolaciji, samo zato što su došli svojim kućama i prešli granicu, po pravilu iz Srbije, a istovremeno ne objavljuju imena ljudi koji su zaista zaraženi korona virusom. Bilo bi čak prihvatljivo da se objave imena onih koji krše izolaciju, a ne da se stigmatizuju ljudi samo zato što su došli kući. Razlog ove ružne nacionalne predstave je taj što su nulti pacijenti u Crnoj Gori došli iz SAD i Španije, a ni jedna od ovih zemalja nije bila na spisku za provjeru putnika na virus korona, dakle učinjeni su krupni propusti države u ovoj borbi. Putnici koji su dolazili sa ovih destinacija nisu ni ispitivani, niti im je nalagan karantin, niti bilo koja druga mjera, radnja ili naređenje i ako se već tada znalo o rizicima po javno zdravlje koji dolaze sa ovih destinacija. Država je tek skoro, tek kada se rasplamsao virus, dopremila testove na koronu, i do danas se nije izjasnila kako su uopšte ljudi testirani prije nabavke testova.

Država bi, a i svi mi, jednako kao i o javnom zdravlju trebala da brine i o ekonomskom stanju u zemlji i materijalnoj egzistenciji građana. Ekonomsko suočavanje sa koronom biće neuporedivo veći izazov od medicinskog suočavanja i to je potpuno jasno i u ovom trenutku! Do sada nema ni jedna ozbiljna mjera u ovom pravcu i ako je sa više strana najavljen krah turističke sezone, ugostiteljstvo i druge uslužne djelatnosti su potpuno blokirane, uvoz je upitan a rezervi i proizvodnje u zemlji gotovo da nema.

Mnogo razvijenije ekonomije svijeta daleko više brinu o ekonomskim posledicama ove krize nego crnogorska vlast.

Predsjednik SAD je danas rekao da se njihova nacionalna privreda mora pokrenuti bez obzira na druge posledice i da nemaju mjesece za čekanje da se zavši epidemija. Ministar odbrane Izraela je ukazao građanima da izoluju stare i hronične bolesnike, da im pomognu u izolaciji, a ostali da jednostavno prebole virus i kada 60-70% stanovništva preboli virus, pandemija će se jednostavno povući usled imuniteta, kada će ranjive grupe moći da izađu iz izolacije. Drugim riječima, mjere protiv virusa moraju biti dinamične i moraju štiti i druge segmente od kojih zavisi društvo, i ako je javno zdravlje veoma važno rizici se moraju kontrolisati i ne smije se dozvoliti da rizici paralizuju život društva. Vlade Velike Britanije i Holandije su pod strahovitim pritiskom i medijskog širenja panike u javnosti odustale od iste ove logike i načina borbe sa pandemijom. Njemačka se takođe trudi koliko je god to moguće da obezbjedi kretanje ljudi i funkcionisanje privrede.

Sve je ovo nebitno dok država misli glavom žestoko bojkotovanog u Nikšiću Veselina Grbovića i njemu sličnih. Jasno je da je borba sa virusom surova i neizvjesna i da kao svaka borba nosi žrtve, da ima svoje nedoumice i svoje heroje. Ako je virus u vazduhu, suludo je tražiti da ne dišemo nekoliko mjeseci dok virus prođe. Naravno, govorim ekonomski.

Ono što je najniže i najveće posrnuće, to je tražiti politički profit na pandemiji i humanitarnoj krizi. Takav profit, tako izgrađen autoritet i autoritarnost će se brzo, vrlo brzo okrenuti protiv svih takvih političkih profitera.

Crna Gora je izgrađena kao ostrvo slobode, na mukama, bojnim strahotama, zarazama i bolestima od tifusa i kolere do vjekovne hronične gladi, i nikada ne bi ni nastala ni opstala da nije hranjena kulturom, duhom i silom njenih svetaca i Crkve, da joj nije pružana ova hrana iz jedne kašike i jedne čaše svete Krvi i svetog Tijela Hristovog. Država danas ne zna, i ne smije da zna ko se u Crnoj Gori pričešćuje krvnim osvetama u 21. vijeku, ko se pričešćuje kokainom, heroinom, ko se pričešćuje švercom, klevetama, potkazivanjima, prljavim novcem, krađama i lažima svake vrste, ali bi makar trebala da zna za ono Jedno pričešće iz Jedne čaše i Jedne kašike na kome je ona sama nastala i izrasla. Ako predstavnici te države danas nažalost ne upražnjavaju Sveto Pričešće, onda bar treba da znaju i da Ga poštuju, ako uopšte žele da tvrde, da misle da poznaju sebe, ovaj narod i svoju državu.

Znamo da je korona virus došao u Crnu Goru zbog otvorenih i nekontrolisanih državnih granica u vremenu pandemije, a ne zbog otvorenih vrata crkava i hramova u Crnoj Gori i zbog pričešćivanja Crne Gore.

Ne smijem da ćutim ako bilo koja vlast u ovom vremenu politički i ideološki prljavo zloupotrebljava nastalu humanitarnu krizu, radi prikrivanja svojih propusta, i to represijom nad narodom, nad Crkvom, i povrh svega ciničnim pljuvanjem na Jednu čašu, Jednu kašiku iz koje se Crna Gora od postanka do dana današnjeg hrani i pričešćuje Jednim Tijelom i Jednom Krvlju Hristovom.

Božidar Čarmak