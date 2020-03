Prijave za dobijanje bespovratnih sredstava za nabavku novih grla stoke do 28. marta

Poljoprivredni proizvođači mogu podnositi zahtjeve za dobijanje bespovratne podrške za nabavku novih grla stoke, u skladu sa objavljenim pozivom za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za ovu godinu. Iz Ministarstva poljoprivrede su saopštili da podrška iznosi maksimalno do 50 odsto od vrijednosti investicije za poljoprivrednike koji prvi put ostvaruju podršku po tom pozivu. Za gazdinstva koja su prethodnih godina već koristila tu vrstu podrške, bespovratna podrška iznosi do 30 odsto investicije.

Ministarstvo kroz agrobudžet za ovu godinu nastavlja da podržava unapređenje stočnog fonda, radi povećanja broja grla, daljeg ukrupnjavanja farmi i povećanja učešća produktivnijih rasa. Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podrške. Korisnici podrške javnog poziva moraju biti registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava i imati upisano minimum tri hektara poljoprivrednih površina i objekat za smještaj stoke, i to najkasnije do 28. marta, do kada je poziv otvoren – piše u saopštenju.