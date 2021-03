Prijave za vakcinaciju od sjutra, raspored će utvrđivati izabrani ljekar

Direktor IJZ Igor Galić saopštio da će danas Nacionalna komisija za imunizaciju precizirati kojim tempom će teći vakcinacija stanovništva.

Direktor Instituta za javno zdravlje dr Igor Galić kazao je za Pobjedu da bi zvanično prijavljivanje građana za vakcinaciju protiv korona virusa moglo da počne već sjutra, a na koji način će se ona odvijati biće precizirano na današnjoj sjednici Nacionalne Prema njegovim riječima, od sjutra bi trebalo da počne sa radom i jedinstveni broj za cijelu Crnu Goru 1717 na koju se građani mogu prijaviti.

Njih će kasnije kontaktirati izabrani doktor koji će ih registrovati i odrediti tačan datum vakcinacije.

-Prioritete će određivati izabrani doktor nezavisno od prijavljivanja- rekao je Galić.

Od prošle sedmice zainteresovanost za vakcinu može se prijaviti i putem sajta www.covidodgovor.me. Do sada je putem te platforme, kako kaže Galić, stiglo oko 15.000 prijava. On objašnjava da će ovih dana građani i preko tog sajta moći zvanično da se prijave.

-Iako je ova platforma sada u fazi testiranja kako bi se informisali o zainteresovanosti za imunizaciju, građani koji su se prijavili najvjerovatnije neće morati ponovo da se prijavljuju – rekao je Galić.

Iz Pekinga je u subotu krenulo 30.000 doza kineskih „sinofarm“ vakcina i one bi, kako je ranije najavljeno iz Ministarstva zdravlja, u našu zemlju trebalo da stignu sjutra. Prošle sedmice je stiglo 5.000 doza ,,sputnjik V“ vakcina, dok je Srbija prije dvije sedmice donirala 2.000 doza tih vakcina.

Prema utvrđenim prioritetima, vakcinisaće se zdravstveni radnici na prvoj lini fronta borbe protiv kovida-19, zatim štićenici domova za stare kao i Komanskog mosta i Resursnog centra koji nijesu uspjeli do sada da se vakcinišu, dok će ostalo biti preusmjereno na stanovništvo.

Oprez i mjere

Prvi čovjek Instituta za javno zdravlje apeluje na građane da se pridržavaju mjera i poručuje da se zaštita od korone ne stiče odmah nakon primanja vakcine.

Naglašava da mora da prođe najmanje mjesec i po da bi se razvio imunitet.

– Osoba mora da ostane mjesec i po dana zdrava jer neće biti zaštićena nakon što primi prvu dozu. Vakcinisana osoba će biti sigurna dvije nedelje poslije druge doze vakcine. Razmak između doza je 21 dan – kazao je dr Galić, navodeći da je u Izraelu a i su Srbiji bilo primjera da se povećava broj oboljelih uprkos vakcinaciji.

Na pitanje da li postoji razlika između vakcina koje su se pojavile na tržištu on je rekao da je od svih vakcina potrebno primiti po dvije doze, sem jedne forme „sputnjika“ i „džonson i džonson“, koje još nijesu dostupne na tržištu.

U Crnu Goru do kraja marta planirano je da stigne 50.000 ruskih vakcina, isto toliko i u drugom kvartalu. Dogovara se finalni ugovor za 150.000 kineskih, isto toliko „fajzerovih“ i 84.000 „Astra-zeneke“ koje su dogovorene preko Kovaks mehanizma.

Galić je podsjetio da građani u našoj zemlji, kao što je, to slučaj u Srbiji, neće moći da biraju koje će vakcine primiti, već će tu odluku na osnovu karakteristika vakcine i osobe prilagođavati izabrani doktor.

Apel

On je apelovao na građane da se pridržavaju mjera jer će, ukoliko se nastavi ovakva nepovoljna epidemiološka situacija, uvoditi još rigoroznije mjere.

Komentarišući sve veći broj preminulih, Galić kaže da su kontrolni mehanizmi na nezadovoljavajućem nivou.

-Treba imati u obzir da službe ne mogu da pokriju sve vidove nepoštovanja mjera. Molim građane da budu svjesni da imamo ozbiljnu epidemiološku situaciju sa više od 75 odsto popunjenosti bolničkih postelja. Umiru i mladi članovi populacije iako su najugroženiji stari i bolesni – rekao je Galić.

Osvrnuvši se na to da i naizgled zdrave osobe imaju sve težu kliničku sliku, Galić kaže da naučnici ne mogu na pravi način da se posvete uzrocima ,,jer su zauzeti sprečavanjem širenja epidemije“.

– Virus je zato jako opasan jer niko ne zna na koji način će se odraziti. Neki koji imaju komorbiditet prođu sa lakšom slikom, a neki zdravi sa težom. Nema pravila – kazao je dr Galić.

Nije bilo neželjenih reakcija

– Do sada vakcinisane osobe nijesu imale nijedno neželjeno dejstvo na vakcinu – kazao je Galić.

On objašnjava da rekacije mogu da se jave i to u obliku bola ili upalnog procesa na mjesto uboda, kao i da dođe do povišene temperature ili malaksalosti.

Zašto su nekada i zaražene osobe negativne na testu

Komentarišući pouzdanost PCR i antigenskih testova, te da li se može dogoditi da je osoba zaražena korona virusom a da test bude negativan, Galić ističe da uprkos velikoj pouzdanosti postoji ta mogućnost jer se virus ne detektuje kada se spusti u pluća.

– PCR i antigenski testovi su dopunska dijagnostika i nešto čime pokušavamo da pratimo epidemiju. Da bi neko bio proglašen oboljelim mora da prođe ljekarski pregled i uradi biohemijske nalaze koji ukazuju na sumnju o zaraženosti. Iako je antigenski test negativan, osoba se upućuje na PCR i radi se rentgen snimak – rekao je Galić, objasnivši da se dešava da nekad ne bude prisutan uzročnik jer se spusti u donje partije respiratornog sistema i ne može se detektovati iako osoba ima simptome.

Očekuje da najmanje polovina ljekara bude vakcinisana

Prvi čovjek IJZ-a Igor Galić nije mogao da kaže koliki je do sada odziv ljekara za vakcinaciju.

– Vakcinacija je dobrovoljna i mi tu ne možemo da utičemo. Moja apel, kao ljekara, zbog rizika kojim smo svakodnevno izloženi je da se zdravstveni radnici pogotovo vakcinišu. Ako odbiju, biće više za građane. Prema mojim informacijama, velika je zainteresovanost. Vidjećemo na kraju kada sve doze prođu, 50 odsto će svakako biti – rekao je Galić.

