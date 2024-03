Prijepodne kiša, poslijepodne više sunca

Na sjeveru Crne Gore, umjereno do potpuno oblačno uz slabu kišu. Na jugu, ujutru promjenljivo uz povremenu kišu, uglavnom na istoku i jugoistoku, a tokom dana promjenljivo i uglavnom suvo.

Crna Gora sjutra – sjever

Na sjeveru Crne Gore, umjereno do potpuno oblačno uz slabu kišu. Tokom jutra u višim predjelima može biti susnježice i slabog snijega. Vjetar slab, samo na planinama umjeren, sjeverni. Temperatura do 13 stepeni.

Crna Gora sjutra – jug

Na jugu, ujutru promjenljivo uz povremenu kišu, uglavnom na istoku i jugoistoku, a tokom dana promjenljivo i uglavnom suvo. Temperatura do 16 stepeni.

More, umjereno talasasto. Sjeverozapadni vjetar prema otvorenom umjeren do pojačan. Temperatura mora 15 stepeni.

Crna Gora tri dana – sjever

Narednih dana na sjeveru, u srijedu umjereno do potpuno oblačno uz slabu kišu, ujutru na planinama susnježica ili snijeg. U četvrtak promjenljivo, ponegdje slaba kiša i svježije. Vjetar umjeren, u srijedu južni, u četvrtak sjeverni.

Crna Gora tri dana – jug

Na jugu, u srijedu promjenljivo oblačno uz čestu kišu. U četvrtak slično vrijeme, ipak nešto više sunca, a manje kiše, popodne razvedravanje. Vjetar narednih dana slab do umjeren, promjenljiv. Temperatura bez bitnije promjene.

EVROPA

Plitki ciklon inad zapadnog Sredozemlja, premjestio se u oblast Egejskog mora donoseći ponegdje i obilne padavine okolnim zemljama. Kiše će biti i u cijeloj zapadnoj i dijelu centralne Evrope, a snijega samo u oblasti Alpa. Na istoku kontinenta, u Skandinaviji i na krajnjem jugu sunčano, ali svježe. Najtoplije u dolinama Dunava i Tise, u Mađarskoj i do 20, najhladnije u Rusiji oko -5 stepeni.

BALKAN

Na sjeveru Balkana promjenljivo i toplo, na jugu oblačno i kišovito. Obilnije kiše, pljuskova i grmljavine biće u Tesaliji i na jugu Bugarske. Najtoplije u Vojvodini, Slavoniji i srednjoj Dalmaciji, do 19 stepeni.

Izvor-rtcg