Prijete blokadom graničnog prelaza: Mještani sela Ranče ostali i bez para i bez puta

Mještani pljevaljskog sela Ranče navode kako su prisiljeni da u jeku turističke sezone blokiraju magistralni put Prijepolje –Pljevlja jer im Vlada Crne Gore nije isplatila novac za zemljište na kome je izgrađen novi granični prelaz. Dodatni problem je i to što do ovog sela, prije objekta graničnog prelaza, nije izgrađen prilazni put sa magistrale. U vrijeme gužvi na prelazu koje su ovih dana česte mještani nakon što pređu granični prelaz nisu u mogućnosti da se uključe na raniji prilazni put do sela. Pritom, zbog gužvi na magistralnom putu nisu u mogućnosti da dođu do dijela svojih imanja. Poručuju da su vjerovali da će izgradnjom novog graničnog prelaza situacija biti znatno povoljnija, ali se to nije desilo i njihov položaj je još teži i gori.

– Na svečanom otvaranju novog graničnog prelaza Ranče mještani su razgovarali sa ministrom unutrašnjih poslova Filipom Adžićem koji im je obećao da će se založiti da se njihov problem što prije riješi. Međutim, do dana današnjeg ništa nije preduzeto po tom pitanju. Mještani i dalje moraju da prođu granični prelaz kako bi došli do svojih kuća, koje se nalaze na crnogorskoj teritoriji – navodi se u saopštenju žitelja sela Ranče.

Posebno su ogorčeni što nema novog prilaznog puta, jer usled gužvi na prelazu često nije moguće doći do sela.

– I pored toga što nismo podvrgnuti graničnoj kontroli u toku gužvi nismo u mogućnosti da fizički zaobiđemo kolone automobila koje se formiraju sa jedne i druge strane graničnog prelaza. Te kolone su gotovo stalne između srpskog i crnogorskog prelaza, jer se granični prelaz Ranče primakao bliže granici sa Srbijom i oni su svega udaljeni oko 250 metara jedan od drugog – navodi se u saopštenju.

Tražiće pomoć od EU

– Planiramo da se za pomoć po ovom iptanju obratitimo i Šefu sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije Ingve Engstronu koji je ispred EU otvorio granični prelaz, a čiju je izgradnju EU pomogla sa 2,5 miliona eura – navodi se, između ostalog u saopštenju stanovnika sela Ranče.

Mještani napominju da je Upravni sud poništio rješenje Ministarstva finansija a da je ono poništilo rješenje Uprave za katastar i državnu imovinu, vezano za eksproprijaciju zemljišta za potrebe graničnog prelaza. Novi postupak eksproprijacije još nije započet jer su vlasnici parcela na kojima se nalazi granični prelaz tražili izuzeće sad bivšeg načelnika pljevaljskog katastra koji je istovremeno bio i predsjednik komisije.

– Tražićemo od nadležnih da se pripadnici granične policije isele sa naših imanja i pokrenućemo sudski postupak za uzurpaciju zemljišta više od tri godine – navode mještani u saopštenju dodajući da se dovodi u pitanje i puštanje trafostanice za snabdijevanje električnom energijom za potrebe prelaza, jer oni nisu ništa potpisali i nisu dali saglasnost da se ovaj objekat pusti u rad.

Kada je u pitanju novi objekat graničnog prelaza Ranče, situacija se nije promijenila nabolje ni za učesnike u saobraćaju, jer kao i na starom graničnom prelazu rade dvije trake. Istini za volju, teretna vozila koriste dvije trake, ali trake za putnička vozila još uvijek nijesu otvorene. U takvim okolnostima evidentne su gužve kao i i na starom graničnom prelazu.

