Pripremite kišobrane: Za vikend kiša i pad temperature

Kako su naveli iz Zavoda za seizmologiju i hidrometeorologiju, u subotu će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umjerenom kišom

​Nakon skoro proljećnog i suinčanog vremena, za vikend je najavljena kiša i najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.

Kako su naveli iz Zavoda za seizmologiju i hidrometeorologiju, u subotu će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umjerenom kišom. Vjetar povremeno umjeren do jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od dva do 11, najviša dnevna od sedam do 17 stepeni. U Podgorici će, u subotu biti pretežno oblačno sa slabom do umjerenom kišom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 14 stepeni.

​Nakon skoro proljećnog i suinčanog vremena, za vikend je najavljena kiša i najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.

Kako su naveli iz Zavoda za seizmologiju i hidrometeorologiju, u subotu će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umjerenom kišom. Vjetar povremeno umjeren do jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od dva do 11, najviša dnevna od sedam do 17 stepeni. U Podgorici će, u subotu biti pretežno oblačno sa slabom do umjerenom kišom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 14 stepeni.

Izvor-dan