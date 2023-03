Privredna komora: Poziv gradovima i opštinama za ligu šampiona lokalnog razvoja

Lokalne samouprave iz čitavog regiona od danas imaju priliku da se prijave za učešće u Programu sertifikacije gradova i opština s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) i time sistemski unaprijede uslove za privlačenje investicija i brži razvoj postojeće privrede, saopšteno je iz Privredne komore Crne Gore.

Kako se navodi, partnerstvo za konkurentni region (CORE partnership) u saradnji s Njemačkom razvojnom saradnjom koju sprovodi GIZ, raspisalo je javni poziv čelnicima lokalnih samouprava da prateći kriterijume BFC SEE sertifikacije unaprijede rad i efikasnost lokalne administracije, i tako zavrijede epitet grada po mjeri privrede. Poziv je, ističu, otvoren za ukupno 50 lokalnih samouprava iz regiona, koje dosad nijesu učestvovale u BFC SEE programu.

Kako pojašnjavaju iz PKCG, BFC SEE program se sprovodi od 2012. i dosad je više od 100 gradova i opština prošlo kroz proces sertifikacije, a trenutno 45 lokalnih samouprava posjeduje sertifikat koji predstavlja pečat kvaliteta njihovog poslovnog okruženja.

“Rezultati istraživanja koje je sprovelo Partnerstvo za konkurentni region pokazuju da više od tri četvrtine lokalnih samouprava koje su prošle kroz ovaj proces, smatra da je bio koristan i ističu da ih je najviše motivisalo unapređenje efikasnosti rada administracije, privlačenje novih investicija i prepoznatljivost lokalne samouprave. Njih 98 odsto bi BFC SEE preporučili i drugim gradovima i opštinama”, dodaju u saopštenju.

Iz PKCG su ukazali da proces sertifikacije traje 12 mjeseci i počinje obukom tima lokalne samouprave koji je zadužen za ispunjavanje postavljenih kriterijuma. Slijedi, dodaju, proces evaluacije, u kojem se ocjenjuje trenutno stanje u gradu ili opštini, nakon čega se rukovodstvu dostavlja izvještaj s konkretnim preporukama za unapređenje koje je potrebno primijeniti u zadatom periodu.

Na kraju procesa, navode iz PKCG, nezavisna verifikaciona komisija procjenjuje da li lokalna samouprava ispunjava uslove da stekne BFC SEE sertifikat.

U Crnoj Gori su BFC sertifikat zavrijedile Podgorica, Tivat, Žabljak, Danilovgrad i Bijelo Polje i one jesu među najuspješnijim lokalnim samoupravama kada je riječ o privlačenju ulaganja i razvoju lokalne privrede. Želimo da i druge motivišemo da se pridruže tom klubu najboljih. Sertifikat BFC donosi prepoznatljivost u odnosu na druge lokalne samouprave, uz bolju poziciju na investicionoj mapi jugoistočne Evrope i veće šanse za privlačenje ulaganja. Takođe, lokalne samouprave dobijaju i priliku za učešće u regionalnim projektima koje finansiraju međunarodni donatori i mogućnost za razmjenu znanja s najuspješnijim lokalnim samoupravama. Sve to na kraju vodi do novih radnih mjesta i boljeg kvaliteta života građana”, ističe Drakić.

Za učešće u programu, zainteresovani gradovi i opštine mogu da dostave prijavu putem sajta www.bfc-see.org. ili da se obrate Privrednoj komori Crne Gore, kao nadležnom Tehničkom sekretarijatu za sprovođenje BFC SEE programa u Crnoj Gori. U narednom periodu biće organizovana i info sesija „Kako dostići standarde međunarodne BFC SEE sertifikacije“. Tom prilikom svi zainteresovani učesnici, predstavnici gradova i opština moći će da se dodatno informišu o detaljima i uslovima učešća u BFC SEE programu.

Partnerstvo za konkurentni region (CORE partnership) okuplja više od 20 institucija i organizacija iz jugoistočne Evrope. Sprovođenje BFC SEE programa podržava GIZ Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga (GIZ ORF MMS).