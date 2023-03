Privrednici ocjenjuju: Uvođenjem akciza povećaće se do 50 centi cijene slatkiša i duvana

Upravo su česte izmjene zakona ono što privreda najviše zamjera kreatorima poslovnog ambijenta. O tome će predstavnici Asocijacije menadžera danas razgovarati sa Damjanovićem.

Iako je ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao da ne očekuje povećanje cijena nakon rasta akciza, privrednici tvrde da će se to izvjesno desiti. O izmjenama poreskih zakona danas će s Damjanovićem razgovarati predstavnici Asocijacije menadžera, prenosi portal RTCG.

Čokoladu od 2,40 uskoro ćemo plaćati tri eura. To je, kažu privrednici, rezultat juče uvedenih akciza na proizvode od šećera.

Imamo iz konditorske proizvodnje proizvođače koji su nam najavili da će ovo povećanje od 50 centi, odnosno uvođenje nove akcize, uticati da prema krajnjem potrošaču cijene njihovih proizvoda budu do 25 odsto veće. Naravno da mora doći do povećanja cijena, jer akcizu treba obraćunati i uvrstiti je u cijenu i proizvođačku i maloprodajnu, kaže sekretarka Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore Lidija Rmuš za TVCG.

Tako ne misli ministar finansija Damjanović.

– Nivo maloprodajnih marži u Crnoj Gori je ubjedljivo najveći u regionu i ne postoji nijedan jedini razlog da se bilo koje povećanje od pet ili deset centi po artiklu bilo kojeg akciznog proizvoda prenese na maloprodajnu cijenu, imajući u vidu rezerve koje imaju maloprodajni lanci, ističe ministar.

A osim slatkiša, čeka nas i rast cijena duvanskih proizvoda, koje će stupiti na snagu u julu.

– Za cigarete znate da je već bilo u januaru pomjeranje na deset centi. U julu takođe zbog ovog pomjeranja akciznog kalendara imate još deset centi, i one na kraju negdje u toku februra iduće godine će imati povećanje od 40 do 50 centi, upravo zbog ubrzanja akciznog kalendara, kako je to i predviđeno novim izmjenama zakona, objašnjava Rmuš.

Budimir Raičković ispred Asocijacije menadžera kaže da neće pasti standard građana, jer su porasle cijene duvana ili nekih proizvoda.

– Ovdje se radi o tome da se ovakve odluke i promjene poreskih zakona ne mogu donositi bez prethodnih konsultacija. Bez obzira koja Vlada bila, bilo ih je i prije ove, a biće i poslije, treba i mora da ima bolju konsultaciju, kako bismo se usaglasili, jer privreda će na kraju i građani kroz to, da plaćaju sve troškove koje javna potrošnja ima, smatra Raičković.

Vlada je odustala od prvobitne ideje da uvede akcizu na negazirana pića sa dodatkom šećera i poveća na gazirana, dok je proširen obuhvat proizvoda od plastike na koje se plaća akciza.

