Procjena Eurostata: Za deset godina Crnu Goru napustilo 74.000 građana

Procjene Eurostata donose frapantne podatke – Crnu Goru je za deceniju, tačnije od 2011. do 2021. godine napustilo 74.000 građana.

Podaci Eurostata računaju se na osnovu odobrenih boravišnih dozvola za zemlje Evropske unije, kazala je demografkinja Mileva Brajušković Popović, gostujući u Jutarnjem programu RTCG.

„Eurostat dobija te podatke na osnovu dobijenih dozvola za boravak u određenim zemljama Evropske unije. Tako je od 2010 do 2019. godine učetvorostručen broj tih dozvola, sa oko 900 na 4.000. Do 2021. godine odobreno je 24.000 boravišnih dozvola samo za države EU. U ovoj studiji na osnovu ukupnog kretanja stanovništva izračunali su da je migracija od 2011. do 2021 iznosila 74.000. Naravno, to su samo procjene“, pojasnila je Brajušković Popović.

Ona je kazala da je migracioni saldo na nivou države u tom periodu bio negativan.

„Iznosio je – 7.662, dakle više odseljenih nego doseljenih, što se tiče naše države. Spoljašnje migracije su uvijek izazovne teme, jer mi tih podataka nemamo i ne postoji cjelovitiji mehanizam za praćenje stanovništva, osim podataka Eurostata koji su jedini mjerodavni i zvanični izvor“, dodala je Brajušković Popović.

Podsjetimo, u posljednje tri godine, Crna Gora bilježi negativan prirodni priraštaj, što znači da broj umrlih prevazilazi broj rođenih.

Samo sedam od 24 opštine je u 2022. godini zabilježilo pozitivan prirodni priraštaj, a to su Podgorica, Plav, Tuzi, Budva, Rožaje, Tivat i Ulcinj.

Najveću stopu smrtnosti u 2022. godine bilježi sjever Crne Gore i to Plužine sa 20 odsto, Šavnik sa 20,1 odsto, Mojkovac sa 20, 7 odsto, Kolašin i Andrijevica sa 18 odsto i Pljevlja sa 17, 8 odsto.

Visoku stopu mortaliteta od opština središnjeg regiona Crne Gore ima Cetinje – 16,9 odsto.

