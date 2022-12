Priča o „zlatnoj koki“ pljevaljske privrede, bivšoj zemljoradničkoj zadruzi preregistrovanoj u agrokooperativu „Doganje“, privodi se kraju nakon što je Rudnik uglja kupio za 1.380.000 evra njenu kompletnu imovinu. Nakon što se namire troškovi stečajnog postupka i isplate potraživanja, ostatak novca biće uplaćen opštini Pljevlja. Stečajni upravnik „Doganja“ Lado Šekularac nije odgovorio na pitanja o stečajnom postupku i namirenju povjerilaca ali je prošle godine za Pljevaljske novine kazao da su Ukupna dugovanja “Doganja” preko 300.000 evra, od čega se preko 100.000 odnosi na dug prema Poreskoj upravi na čiji zahtjev je, 9.jula 2021. godine, otvoren stečajni postupak. On je istakao da je usvojena lista prijavljenih potraživanja i izvršena nova procjena imovine “Doganja” koja iznosi milion evra. Ranija računovodstvena procjena vrijednosti firme iznosila 210.000 evra.

Iz Rudnika uglja kažu da je osnovni razlog kupovine imovine „Doganja“ eksploatacija uglja sa 13 hektara površine koja se nalazi i Pljevaljskom polju.

“Kupovina 150 hektara zemljišta koštala je Rudnik uglja AD Pljevlja, maltene, isto kao što bi nas koštala kupovina 13 hektara u postupku eksproprijacije. Kada je riječ o sljedećim koracima, razmatramo više profitabilnih opcija, a koja je najprofitabilnija, pomoći će nam eminentni konsultanti da odaberemo“, kazao je za Pljevaljske novine Milan Lekić, direktor Rudnika uglja. Za RTPV Lekić je rekao da je Rudnik platio kvadrat po cijeni od 0,86 evra. Poznato je da je dtokom eksproprijacije Rudnik plaćao kvadrat do 8 evra.

Na pitanje da li će imovina „Doganja“ plaćanjem poreza na zemljište i nekretnine poreski opteretiti poslovanje Rudnika uglja, Lekić kaže da na kupljenom zemljištu postoji izvjesna količina drvne mase koja uveliko prevazilazi poreske obaveze za najmanje 10 godina.

„Na kupljenom zemljištu postoji drvna masa čiji godišnji prirast, prema određenim računicama, pokriva godišnje troškove poreza na imovinu. Dakle, sve ostalo, pored eksploatacije uglja, što budemo radili predstavljaće čisti profit“, tvrdi Lekić.

Pljevaljske novine od 2016. godine su iscrpno pisale o dešavanjima u „Doganjama“, po kazivanju grupe radnika-kooperanata. Firma od tada nije imala nikakav proizvodni proces ali je od prodaje imovine Rudniku uglja naplatila skoro milionski iznos. U prvom milionu „Doganje“ su zanovile mehaizaciju, pokrenuli proizvodnju. Iz druge prodaje zemljišta Rudniku uglja podjelili su 340.000 evra stambenih kredita kooperantima – penzionerima i tadašnjem direktoru Zoranu Šiljku, koji je postao i kooperant firme, imao visoku platu kao i znatne putne troškove za Podgoricu, gdje živi, iako firma nije imala proizvodnju niti organizovan proces rada. U firmi niko nije radio ali su svi primali zarade preko sudskih presuda i javnog izvršitelja. Organi upravljanja kooperativom, većinom penzioneri koji su bivši radnici – po zanimanju trgovci, traktoristi, donosili su odluke na Skupštini “Doganja”, čak su uvećali broj zaposlenih i kooperanata, kada je i direktor postao kooperant “Doganja”. „Doganje“ je primjer najuspješnije pljevaljske firme koja je samo u dvije godine rada dostigla milionske prihode ali proizvodnju nije održala već je rasprodala svu pokretnu imovinu.

Radnici koooperanti su protiv direktora Zorana Šiljka i 10 kooperanata, odgovornih lica u „Doganjama“, podnosili krivične prijave za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, neracionalno trošenje i pribavljanje sebi i drugima imovinske koristi i korupcije. Krivična prijava prosleđena je u julu 2018. godine Specijalnom državnom tužilaštvu, jer je iznos prijavljene štete prelazio vrijednost 40.000 evra i od tada nema povratnih informacija iz SDT, osim da se vrše izviđajne radnje.

Biše zemljoraničke zadruge kupovane su tokom stečajnog postupka u bescjenje, pa je kvadrat zemlje plaćan od 0,12 do 0,34 evra, za preko 76 ha ZZ “Boljanići” (prodato za 63.810 evra), 104 ha ZZ “Eko Vrulja” (305.001 evra), 535 ha ZZ “Kooperativa klanica” (501.000 evra) . U CRPS kao vlasnici bivše “Klanice” evidentirana su tri čovjeka iz Poljske, koji nikada nisu došli u Pljevlja, a koji su u martu 2017. godine registrovali firmu za mješovitu poljoprivrednu proizvodnju DOO “Montepol grupa”, sa jednim zaaposlenim i to direktorom. U decembru 2022. sajt CRPS je nedostupan za provjeru podataka.

V.M.

