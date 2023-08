Prognoza za danas: Sunčano uz povremenu oblačnost

U Crnoj Gori danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremenu oblačnost u popodnevnim satima.

Na sjeveru Crne Gore po kotlinama ponegdje ima magle, prijepodne biće nešto više sunca.

Tokom dana promjenljivo oblačno, a popodne se očekuje više oblačnosti i uglavnom suvo sa umjerenim sjevernim vjetrom.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 27 stepeni.

Na jugu će danas biti pretežno sunčano, popodne u centralnim predjelima uz slabu do umjerenu oblačnost.

Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeveroistočni, posebno u noćnim i jutarnjim satima a tokom dana će slabiti. Temperatura vazduha do oko 32 stepena.

More, uglavnom malo do umjereno talasasto. Vjetar u jutarnjim i prijepodnevnim satima zatim ponovo tokom noći umjeren do jak sjeveroistočni, a tokom dana slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Temperatura mora do 26 stepeni. UV index visok oko 8 UV jedinica.

Crna Gora tri dana-Sjever

Narednih dana, na sjeveru, u nedjelju i ponedjeljak, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama sa maglom, tokom promjenljivo oblačno prijepodne nešto više sunca popodne više oblačnosti i uglavnom suvo, a u ponedjeljak u perifernim sjeveroistočnim oblastima moguća je rijetka pojava slabe kiše. U nedjelju duvaće umjeren sjeverni vjetar.

Crna Gora tri dana-jug

Na jugu, u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano u popodnevnim satima u centralnim predelima promjenljivo oblačno. U nedjelju očekuje se umjeren, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje i jak, sjeveroistočni vjetar. Temperatura u manjem porastu.

Zanimljivost

11. avgusta 2017. godine u Podgorici izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 40,8 stepeni, istog dana i na sjeveru su izmjerene tropske temperature od 38 u Beranama i 30 na Žabljaku.

Izvor-rtcg