Prognoza za danas: Uglavnom suvo, temperatura do 33 stepena

Na sjeveru Crne Gore ujutru po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i popodne u planinskim predjelima pojačan razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Duvaće umjeren sjeverni vjetar naročito u noćnim i jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 28 stepeni.

JUG

Na jugu, pretežno sunčano, popodne u centralnim predjelima uz slabu do umerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeveroistočni, posebno u noćnim i jutarnjim satima a tokom dana će slabiti. Temperatura vazduha do oko 33 stepena.

More uglavnom malo do umjereno talasasto. Vjetar u jutarnjim i prijepodnevnim satima zatim ponovo tokom noći umjeren do jak sjeveroistočni, a tokom dana slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Temperatura mora do 26 stepeni. UV index visok oko 8 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljk, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama sa maglom, tokom dana pretežno sunčano popodne u planinskim predjelima pojačan razvoj oblaka tek ponegdje u perifernim sjeveroistočnim oblastima moguća je rijetka pojava slabe kiše. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

U utorak, prijepodne promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i popodne mjestimično sa kišom i grmljavinom.

Na jugu, u ponedjeljak pretežno sunčano u popodnevnim satima u centralnim predelima promjenljivo oblačno. U nedjelju očekuje se umjeren, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje i jak, sjeveroistočni vjetar.

U utorak, pretežno sunčano i toplije, popodne u centralnim planinskim predjelima i u planinskom zaledju Boke pojačan razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kratkotrajnu kišu sa grmljavinom.

Zanimljivost

12.avgusta 1961. godine u Podgorici izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 40,6 stepeni.

Izvor-rtcg