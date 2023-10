Prognoza za vikend: Danas sunčano, u nedjelju kiša i pljuskovi

U Crnoj Gori sjutra će biti sunčano i lijepo vrijeme, dok se u nedjelju očekuju kiša i pljuskovi.

Na sjeveru ujutru se po kotlinama očekuje magla ili niska oblačnost.

Tokom dana biće sunčano, poslijepodne malo ili umjereno oblačno.

Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni. Temperatura vazduha od 20 do 26 stepeni.

Na jugu će biti pretežno sunčano. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura vazduha u najtoplijim predjelima 26- 28 stepeni.

More će biti mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Temperatura mora 23 do 24 stepena.

Narednih dana, u nedjelju pretežno sunčano, krajem dana naoblačenje, a tokom noći prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U ponedjeljak ujutru i u noći na utorak, moguće je kiša, a u ponedjeljak tokom dana uglavnom suvo uz dosta oblaka.

U nedjelju pojačan južni i jugozapadni vjetar, a u nedjelju veče i u ponedjeljak ujutru pojačan sjeverni. U ponedjeljak će dosta zahladiti.

Na jugu, u nedjelju pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći postepeno naoblačenje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. U ponedjeljak tokom dana uglavnom suvo uz umjerenu ili povećanu oblačnost, a u ponedjeljak veče na utorak kišovito.

Vjetar u nedjelju umjeren do pojačan, južnih smjerova, a u nedjelju veče i u ponedjeljak ujutru, a na krajnjem jugoistoku veći dio dana, pojačan i jak sjeverni. U ponedjeljak svježije.

Prognoza za Evropu

Nastavlja se uticaj prostranog i dubokog visinskog ciklona sa sjeverozapada i zapada, koji se postepeno premješta prema centralnim predjelima i zapadnom Mediteranu, uslovljavajući mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu i pojačan i jak vjetar južnih i zapadnih smjerova.

Ovaj ciklon ujedno potiskuje oslabljeni toplotni pojas (termobarički greben) istočnije, tako da će sjutra najviše sunčanih perioda biti u centralnom Mediteranu, jugu i jugoistoku kontinenta.

Već nekoliko dana se se u blizini istočnog Mediterana zadražava odsječeni i izolovani ciklon koji na tom području povremeno donosi slabu kišu. Temperatura vazduha od 12 stepeni u Oslu do 29 u Beogradu.

Prognoza za Balkan

Na Balkanu i sjutra bez promjene, sunčano ili pretežno sunčano sa temperaturom vazduha dosta iznad prosjeka za ovo doba godine.

Nešto oblaka će biti na krajnjem sjeveroistoku, a u jutarnjim satima po kotlinama se očekuje magla. Temperatura vazduha uglavnom 25 do 29 stepeni.

Zanimljivost

U Baru je 13. oktobra 1975.godine izmjerena najviša temperatura za današnji dan na primorju od skoro 29 stepeni koliko je bilo u Baru.

A u Podgorici je 13. oktobra 2000.godine izmjerena najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 30 stepeni.

Izvor-rtcg