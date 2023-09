Prognoza za vikend: Danas sunčano, u nedjelju moguća kiša

U Crnoj Gori danas će biti toplo i sunčano.

Na sjeveru će jutro biti svježe, a lokalno po kotlinama je moguća magla. Tokom dana biće pretežno sunčano i relativno toplo popodne i naveče nešto više prolazne oblačnosti.

Vjetar će biti umjeren popodne i naveče pojačan sjeverni. Temperatura vazduha od 17 do 26 stepeni.

Na jugu sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Vjetar umjeren do pojačan popodne i naveče lokalno na udare i jak sjeveroistočni. Temperatura vazduha do oko 30 stepeni. More će biti malo do umjereno talasasto.

Vjetar ujutru sjeveroistočni, tokom dana zapadni i sjeverozapadno slab do umjeren na jugoistoku akvatorijuma pojačan, naveče i tokom noći uz obalu pojačani, a na jugoistoku akvatorijuma jaki, udari bure. Temperatura mora oko 23 stepena.

Narednih dana, na sjeveru, u nedjelju promjenljivo oblačno, malo svježije sa uslovima za povremenu pojavu slabe kiše uglavnom ujutru i prijepodne, do kraja dana razvedravanje.

Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar. U ponedjeljak, ujutru lokalno moguća je magla, tokom dana petežno sunčano uz nešto promjenljive oblačnosti.

Na jugu, u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano, u ponedjeljak povećano prisustvo visoke prozračne oblačnosti i relativno toplo. Duvaće umjeren do pojačan povremeno na udare i jak sjeveroistočni vjetar.

Prognoza za Evropu

Prostran anticiklon iznad najvećeg dijela kontinenta donosi stabilno i sunčano vrijeme.

U perifernim jugoistočnim dijelovima očekuje se promjenljvo sa kišom i grmljavinom, zatim u regionu britanskih ostrva i na sjeveru u regionu Skandinavija i Baltika očekuje se kiša, preko Njemačka u pravcu istoka prolazna slabija kiša.

Jugozapad Evrope region Španije u pravcu Francuske i dio centralne Evrope biće pod snažnim uticajem termobaričkog grebena koji vrši intenzivnu distribuciju toplote sa sejeverozapada Afrike i koji donosi natprosječne temperature i neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine.

Najviša temperatura od 16 stepeni u Helsinkiju do oko 32 u Madridu a na jugu Španije u oblasti Andaluzije do 38 stepeni.

Prognoza za Balkan

Danas na Balkanu dominatno sunčano i relativno toplo vrijeme.

Prijepodne u regionu Slovenije prolazna oblačnost i kratkotrajno slabija kiša.

U perifernim južnim predjelima očekuje se promjenljivo vrijeme povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na području Grčke i jugu Albanije moguće su kratkotrajne vremenske nepogode. Temperatura vazduha do oko 29 stepeni.

Zanimljivost

29. septembra 2012. godine izmjerene su rekordne temperature za taj datum u većini gradova Crne Gore.

U Podgorici je izmjerena najviša temperatura u Crnoj Gori od 34,5 stepeni, a na primorju u Budvi temperatura je dostigla 34 stepena.

Izvor-rtcg