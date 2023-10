Promjena vremena: Moguća kiša i kraći pljuskovi

U Crnoj Gori je za danas najavljena promjena vremena: moguća je kiša i kratki pljuskovi sa grmljavinom.

Na sjeveru će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Ponegdje je moguća kratkotrajna pojava kiše. Temperatura vazduha od 15 do 24 stepena

Na jugu, pretežno sunčano, a u centralnim predjelima i na jugozapadu tokom dana posebno popodne moguća je kratkotrajna kiša, lokalno i kraći pljuskovi sa grmljavinom.

Temperatura vazduha u najtoplijim predjelima oko 28 stepeni. Uveče i tokom noći umjeren do jak sejeveroistočni vjetar.

More će biti mirno do malo talasasto. Vjetar slab, ujutru istočni tokom dana zapadni, a uveče i tokom noći uz obalu očekuju se pojačani do jaki udari bure.

Temperatura mora oko 23 stepena, danas u 14h temperatura mora dostizala je 24 stepena.

Narednih dana, na sjeveru, u srijedu i četvtak, u jutarnjim satima lokalno sa maglom preko dana pretežno sunčano i relativno toplo posebno u četvrtak kada se očekuje neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine.

Na jugu, u srijedu i četvrtak, uglavnom sunčano i natprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine. U srijedu ujutru umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar.

Prognoza za Evropu

Najveći dio Evrope biće pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska i termobaričkog grebena koje se sa jugozapada pruža u pravcu sjevera i sjeveristoka.

Ovi sistemi donose uglavnom sunčano stabilno neuobičajeno toplo vrijeme u većini mjesta u Evropi posebno toplo na zapadu Mediterana, u Španiji u pravcu Francuske.

Sjeverozapadni dio nalazi se pod uticajem prostranog Islandskog ciklona koji na sjeveru britanskih ostrva i u širem regionu Sjevernog mora u pravcu Norveške, Danske i Baltika donosi kišu i jake vjetrove. Sjeveroistočni dio kontinenta biće pod uticajem hladne vazdušne mase ponegdje slaba kiša i susnježica.

U pogledu temperature na Evropskom kontinentu vlada veliki termički kontrast izmedju hladnog sjeveroistoka i toplog jugozapada, razika u temperaturi je oko 30 stepeni.

Temperatura vazduha od 4 stepena u Moskvi do 32 u Rimu.

Prognoza za Balkan

U većini mjesta na Balkanu pretežno sunčano i relativno toplo s tim što se tokom dana očekuje prolazno naoblačenje koje će mjestimično usloviti kratkotrajnu pojavu kiše.

Temperatura vazduha do 29 stepeni.

Izvor-rtcg