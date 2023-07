Promjena vremena, moguća kiša i pljuskovi

U Crnoj Gori je na jugu moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, a slično vrijeme se očekuje i na sjeveru države.

Na sjeveru će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i nestabilno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar će biti umjeren do jak južni, a krajem dana i tokom noći i sjeverni. Očekuje se osjetno svježije nego ovih dana. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 28 stepeni.

Na jugu se očekuju duži sunčani intervali, ali ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Značajno će osvježiti. Vjetar će biti umjeren do jak vjetar južni, a tokom noći sjeverni. Temperatura u najtoplijim mjestima kretaće se oko 32 do 34 stepena.

More će biti umjereno talasasto do talasasto. Vjetar će biti umjeren do jak južni i jugoistočni, poslijepodne i tokom noći sjeverni. Temperatura mora do 29 stepeni. UV indeks je visok, oko 8 UV jedinica.

Narednih dana na sjeveru, u četvrtak će biti još nešto svježije, prijepodne više oblaka, a tokom dana biće sunčanih perioda.

Vjetar će biti umjeren do jak sjeverni, koji će tokom dana oslabiti. U petak pretežno sunčano i toplije.

Na jugu, u četvrtak, pretežno sunčano, ali još malo svježije, prijepodne umjeren do jak sjeveroistočni, a u drugom dijelu dana sjeverozapadni vjetar. U petak pretežno sunčano.

Izvor-rtcg