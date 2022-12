Promjenljivo oblačno, do 15 stepeni

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera

Danas će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Na sjeveru, tokom jutra ili prijepodneva, po kotlinama magla.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 6, najviša dnevna od 6 do 15 stepeni.

Izvor-meteo.me