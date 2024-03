Promjenljivo oblačno , moguća i kiša

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, a moguća je i kiša.

Na sjeveru Crne Gore biće promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a ponegdje i slaba kiša, naročito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južni. Temperatura do 14 stepeni.

Na jugu biće umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša. U prvom dijelu dana više padavina, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do pojačan jugoistočni i istočni. Dnevna temperatura od 18 do 20 stepeni.

More će biti umjereno talasasto, do talasasto. Vjetar umjeren do jak, južni i jugoistočni. Temperatura mora 15 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, za vikend se nastavlja promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, a ponegdje će biti i slabe kiše. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južni i jugozapadni. Temperatura bez promjene.

Na jugu, i u južnim predjelima slično vrijeme. Smjenjivaće se sunčani periodi i oblaci, a oba dana vikenda ponegdje će biti slabe kiše. Vjetar povremeno umjeren do pojačan južni i istočni.

Evropa:

Zbog prisustva ciklona i sjutra iznad Mediterana kiša ili pljusak s grmljavinom, a zona padavina proširila se prema istoku.

Takođe je ojačao i proširio se uticaj ciklona sa sjeverozapada na zapadne i dijelom centralne predjele, pa će i u tim oblastima biti mjestimično kiše i jakog južnog i zapadnog vjetra.

U istočnim, sjeveroistočnim i dijelu centralnih oblasti uglavnom suvo sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura u glavnim gradovima od 1 stepen u Moskvi do 18 u Atini.

Balkan:

Balkan će biti oblast s najviše padavina, naročito prijepodne kada se na Jadranu, Jonskom moru i jugu Balkana očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom.

U zapadnim i centralnim predjelima malo kiše sa sunčanim periodima.

Biće svježije. Temperatura u većini mjesta od 13 do 18, a na sjeverozapadu oko 10 stepeni.

Izvor-rtcg