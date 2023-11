Promjenljivo oblačno, moguća kiša na primorju

U Crnoj Gori danas se očekuje promjenljivo vrijeme.

Na sjeveru ujutru po ponegdje po kotlinama biće magle ili niske oblačnosti. Tokom dana biće promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.

Vjetar će biti slab do umjeren južni. Temperatura vazduha će se kretati od 12 do 19 stepeni.

Na jugu će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana novo naoblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša.

Vjetar slab do umjeren južnih smjerova.Temperatura u najtoplijim predjelima oko 21 do 23 stepena.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar povremeno umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Temperatura mora oko 22 stepena.

Narednih dana, u četvrtak slaba kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, a u petak povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, sa jakim južnim vetrom koji će početi da duva već u četvrtak veče.

U južnim predjelima u četvrtak, povremeno kiša, posebno u prvom dijelu dana, a u petak kišovito i vjetrovito, sa umjerenim do obilnim padavinama, a ponegdje su moguće i vremenske nepogode. Duvaće jak na udare i olujni južni vjetar.

Prognoza za Evropu

Nastavlja se serija ciklona sa Atlantika prema evropskom kontinentu.

Povremeni talasi u jakoj jugozapadnoj visinskoj struji kao prednjoj strani prostrane ciklonske cirkulacije donose kišu, najviše na prostoru zapadne, dijelom centralne i južne Evrope.

Danas će se postepeno jake i obilne padavine praćene jakim južnim i zapadnim vjetrom sa zapadne obale kontinenta, proširiti prema većem dijelu zapadne Evrope.

Kiše će još ponegdje biti u centralnom Mediteranu i na sjeveroisroku, a u Skandinaviji ponegdje i slabog snijega.

Veći dio centralne južne i istočne Evrope, je u znaku suvog vremena sa sunčanim periodima. Temperatura vazduha od 1 stepen u Oslu do 28 Atini.

Prognoza za Balkan

Danas iznad većeg dijela Balkana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a ponegdje malo kiše je moguće na sjeverpozapadu i naročito na jugu Balkana.

Sa današnjim talasom koji se brzo premjestio preko većeg dijela Balkana, i ponegdje donio i dosta kiše, pristigao je i nešto hladniji vazduh, osim na području Grčke gdje se zadržava i dalje dosta toplo vrijeme.

Zanimljivost

U Podgorici 31. oktobra prošle godine izmjerena je rekordna temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 27,8 stepeni, a u Budvi i Ulcinju temperatura je dostigla rekordnih za današnji dan za primorje od 27,4 stepena.

Sam kraj oktobra ove godine bio je u znaku rekordno toplog vremena.

U Ulcinju je temperatura juče dostigla 28,3 stepena i ovo je istorijski rekordno najviša temperatura za 30. oktobar na teritoriji Crne Gore.

Izvor-rtcg