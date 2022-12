Promjenljivo oblačno, temperatura do 17 stepeni

Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 11, najviša dnevna od 2 do 17 stepeni

U Crnoj Gori danas će umjereno oblačno, a maksimalna dnevna temperatura dostizaće 17 stepeni.

– U južnim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a u planinskom zaleđu Boke mala mogućnost za kratkotrajno slabu kišu. Na sjeveru, ujutru, magla ili niska oblačnost a tokom dana umjereno do pretežno oblačano. Vjetar slab do umjeren, na krajnjem jugoistoku umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Izvor-dan.me