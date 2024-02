U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, uglavnom bez kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 11, najviša dnevna od 8 do 20 stepeni.

Na sjeveru Crne Gore, smjenjivaće se sunčani periodi i oblaci, ali uglavnom bez kiše. Ujutru po kotlinama moguća kratkotrajno magla. Vjetar umjeren do pojačan, južni i jugozapadni. Temperatura oko 16 stepeni.

Na jugu slično vrijeme i u ostalom dijelu zemlje. Dakle, promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo, ili samo ponegdje uz koju kap kiše. Očekuje se skoro proljećna dnevna temperatura.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do jak, južni i jugoistočni. Temperatura mora 14 stepeni.

Prognoza naredna tri dana

Narednih dana na sjeveru – U srijedu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo, a u četvrtak više oblaka, mjestimišno sa slabom kišom. Vjetar južni, uglavnom, slab do umjeren. U četvrtak malo svježije.

Na jugu – Nastavlja se toplo vrijeme, s oblacima i sunčanim periodima, mada će u četvrtak biti više odlačnosti. Povremeno slaba, a u drugom dijelu dana ponegdje i umjerena kiša. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni i istočni.

Prognoza za Evropu

Formirao se novi ciklon iznad zapadnog Mediterana koji će tom području i dijelu zapadne i centralne Evrope donijeti mjestimično kišu. Više padavina očekuje se na širem području Alpa, u sjevernim i centralnim predjelima Italije.

Kišovito i na istoku Mediterana, u Baltičkim zemljama, duž zapadne obale Skandinavije gdje će biti i snijega. Ostali dio kontinenta u znaku je promjenljivog i uglavnom suvog vremena.

Jug i jugoistok su najtoplije oblasti kontinenta s temperaturom oko 20 stepeni, dok će na sjeveru i sjeveroistoku najviša dnevna temperatura biti oko nule.

Prognoza za Balkan

Iznad većeg dijela Balkana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovo doba godine. Na sjeverozapadu ponovo kiša.

U Sloveniji su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a malo kiše biće ponegdje i na području Grčke i duž jadranske obale.

Temperatura u većini mjesta 15-20 stepeni, samo će na sjeverozapadu biti malo niža.

Izvor-rtcg