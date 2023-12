Promjenljivo oblačno, ujutru slabe padavine

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a ujutru su moguće slabe padavine.

Na sjeveru biće promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U jutarnjim satima ponegdje slabe padavine, po kotlinama i magla. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura od 4 do 11 stepeni.

Na jugu takođe promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru ponegdje slaba kiša kao i kasno tokom noći između utorka i srijede. Vjetar umjeren do pojačan južni i jugoistočni. Temperatura do 15 stepeni.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar južni i jugoistočni umjeren do pojačan. Temperatura mora oko 16 stepeni.

Narednih dana – u srijedu i četvrtak umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, lokalno i pljusak s grmljavinom, naročito tokom četvrtka. Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak južni, a očekuje se i dalji rast temperature.

U srijedu i četvrtak pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U četvrtak lokalno i umjerena do obilna kiša.

Vjetar pojačan i jak južni i jugoistočni, s temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine.

Prognoza za Evropu:

Na zapadu sjutra mjestimično kiša, krajem dana ponegdje i u centralnim predjelima. Na ovim prostorima postepeno stiže hladniji vazduh, a mjestimično će duvati umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Na sjeveru i sjeveroistoku ponegdje slab snijeg.

Na Mediteranu toplije, pa će osim ovog područja i veći dio centralnih i istočnih predjela biti bez padavina. Temperatura od minus 5 stepeni u Moskvi do 19 u Atini.

Prognoza za Balkan:

Na Balkanu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i znatno toplije u odnosu na prethodne dane. Ujutro i prijepodne ponegdje slabe padavina, a tokom noći samo na sjeverozapadu.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 15, a duž morskih obala od 15 do 20 stepeni.

Zanimljivosti:

Najviša dnevna temperatura u Crnoj Gori izmjerena je 11. decembra u Budvi i bila je 20 stepeni, a razlika između najviše i najniže temperature samo za taj datum na teritoriji Crne Gore iznosi 48 stepeni.

A 11. decembra 1989. godine u jutarnjim satima u Rožajama je izmjerena najniža temperatura od minus 28 stepeni.

Istog jutra tempratura se spustila do minus 22 u Beranama, minus 21 u Pljevljima i minus 20 na Žabljaku.

