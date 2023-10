Promjenljivo oblačno uz jak južni vjetar  

Na sjeveru Crne Gore u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje očekuje se malo kiše, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, vjetrovito i neuobičajeno toplo vrijeme. Duvaće umjeren do jak, na udare i veoma jak južni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 17 do 25 stepeni. Na jugu, smjenjivaće se oblaci i sunčani periodi, uz jak, južni i jugoistočni vjetar, a duž obale ponegdje može biti kratkotrajne kiše i grmljavine, naročito u jutarnjim i noćnim satima.

More, umjereno talasasto do talasasto. Vjetar pojačan do jak jugoistočni i južni. Temperatura mora oko 22 stepena.

Narednih dana, u subotu, oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina ponegdje umjerene do obilne padavine, uz jak na udare i olujni južni vjetar. U nedjelju, promjenljivo oblačno, znatno manje padavina uglavnom ujutru, tokom dana duži periodi suvog vremena, a i južni vjetar će znatno oslabiti. Temperatura vazduha nešto niža, ali i dalje visoka za ovo doba godine.

Na jugu, u subotu oblačno i nestabilno, kiša, pljuskovi i grmljavina i mjestimično obilne količine kiše. Posebno oblina količina kiše očekuje se u drugom dijelu dana i tokom noći u subotu na nedjelju. Duvaće jak, na udare i olujni južni jugoistočni vjetar. Zbog jake frontalne nestabilnosti, ponegdje naročito tokom noći u subotu na nedjelju, moguće su kratkotrajne vremenske nepogode. U nedjelju ujutru i prijepodne će biti još kiše, a tokom dana sunčani periodi i uglavnom suvo, južni vjetar će znatno oslabiti. Temperatura vazduha u primjetnom padu.

EVROPA

U sklopu veoma prostranog ciklona sa centrom na sjeverozapadu Evrope, nastavlja se promjenljivo i nestabilno vrijeme u zapadnim dijelovima i djelimično u centralnim i sjeveroistočnim predjelima, sa mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, i jakim vjetrovima uglavnom, južnim i zapadnim. Naročito obilna kiša se očekuje u Francuskoj kao i na širem području Alpa, a na jugoistoku Francuske u pravcu Alpa sa visokim rizikom od obilne količine vode i potencijalno mogućih problema sa vodom.

Topli vazduh u sklopu slabog grebena zahvata centralni Mediteran, dio centralne Evrope i najveći dio jugoistok Evrope, pa su ovim dijelovima očekuje više sunca i natprosječno neuobičajeno toplo vrijeme. U Evropi na snazi je veliki termički kontrast između hladnog sjevera i toplog jugoistoka. Temperatura od tri stepena u Helsinkiju do 30 stepeni u pojedinim mjestima na Balkanu.

BALKAN

Na Balkanu neuobičajeno toplo vrijeme i vjetrovito, uz jak južni i jugozapadni vjetar i u većni predjela suvo uz sunčane periode i oblake. Kiša i nestabilno vrijeme očekuje se na sjeverozapadu, ponegdje i na zapadu i duž jadranske obale.

Temperatura vazduha do 30 stepeni.

Zanimljivost

Narednih dana zbog tople južne atmosferske struje, očekuju nas netipično visoke temperature za ovo doba godine. Prva polovina oktobra ove godine, u prvih 15 dana, na području glavnog grada, svakodnevno je temperatura dostizala i prelazila 25 stepeni, ovo se prvi put desilo u posljednje 22 godine.