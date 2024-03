Promjenljivo, poslijepodne i uveče kiša

Na sjeveru Crne Gore danas u prvom dijelu dana promjenljivo uz umjeren do jak južni vjetar, a u drugom dijelu jače naoblačenje. U večernjim i noćnim satima biće kiše, a u centralnim predjelima i pljuskova. Tokom noći na ponedjeljak, u planinama susnježica i slab snijeg, a južni vjetar u smirivanju. Temperatura do 13 stepeni. Na jugu, tokom prijepodneva umjereno oblačno, na primorju, prvenstveno u Boki već tokom jutra može biti slabe kiše. Od sredine dana, a naročito od večeri, kiša u svim predjelima, a tokom noći biće i pljuskova, ponegdje s grmljavinom. Jugo ujutru jak, prema večeri u smirivanju. Temperatura do 17 stepeni.

Mpre, umjereno talasasto. Jugo ujutru jako, naročito na zapadu, prema kraju dana u smirivanju. Temperatura mora 14 – 15 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, u utorak oblačno uz slabu kišu, ujutru na planinama susnježicu ili slab snijeg. Vjetar okreće na sjeverni, i uglavnom na planinama biće umjeren. U srijedu promjenljivo, u drugom dijelu dana ponegdje kiša.

Na jugu, u utorak tokom jutra ima uslova za kišu, a tokom dana više sunca. Na krajnjem jugoistoku duvaće pojačan sjeverozapadni vjetar. U srijedu promjenljivo, poslijepodne s uslovima za kišu. Jutarnja temperatura narednih dana u blagom padu.

EVROPA

Plitki ciklon s centrom u Ligurskom moru sjutra će Apeninima i dijelu Balkana donositi slabije padavine, a hrvatskoj i našoj obali i jaču kišu, naročito uveče. Dubok ciklon s centrom južno od obala Irske donosi Britanskim ostrvima, Francuskoj i Španiji slabu, a sjeveru Portugala ujutru i obilniju kišu. U ostalim djelovima Evrope promjenljivo i uglavnom suvo vrijeme. I dalje najtoplije u Panonskoj niziji sa temperaturama oko 20, najhladnije u kontinentalnoj Skandinaviji, par stepeni ispod nule u najtoplijem dijelu dana.

BALKAN

Na sjeveru i zapadu Balkana promjenljivo s dosta sunca i prijatno toplo. Duž jadranske obale već od jutra, a jonske od večeri, biće uslova za jaču kišu praćenu pljuskovima i grmljavinom. Tokom noći na utorak jaka kiša se očekuje u Sjevernoj Makedoniji, te na sjeveru Grčke. Sjutra najtoplije u Vojvodini, Slavoniji, Semberiji i Bosanskoj Krajini, sa temperaturom do 20 stepeni.

Izvor-rtcg