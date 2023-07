Promjenljivo, temperatura do 34 stepena

Na sjeveru Crne Gore jutros ponegdje po kotlinama biće magle, prijepodne sunčani intervali, a od sredine dana uz povećanje oblačnosti, mjestimično kiša i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na jugu, sjutra prijepodne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana uz prolaznu oblačnost u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša i lokalne kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Na sjeveru vjetar slab do umjeren krajem dana i tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni.

Na jugu, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, tokom noći umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni.

Temperatura vazduha do 34 stepena.

More, malo do umjereno talasasto. Vjetar prijepodne slab do umjeren promjenljivog smjera, u drugom dijelu dana umjeren do pojačan sjeverozapadni. Temperatura mora do 26 stepeni. UV index, vrlo visok, oko 9 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – Sjever

Za vikend na sjeveru stabilizacija vremena, očekuje se pretežno sunčano, samo će u subotu prijepodne biti umjerene ili povećane oblačnosti. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Temperatura vazduha bez bitnije promjene.

Crna Gora tri dana – Jug

I u južnim predjelima, konačno, sunčano sunčano, stabilno i toplo za vikend. Oba dana povremeno će biti umjerenog do pojačanog sjeveroistočnog, a preko dana i sjeverozapadnog vjetra.

Temperatura vazduha u manjem porastu.

Sjutra veći dio kontinenta u znaku suvog i uglavnom sunčanog i toplog vremena. Ciklon sa Atlantika će svojim prednjim istočnim dijelom uticati na zapadnu obalu kontinenta, donoseći ponegdje kišu i grmljavinu, dok će nešto više padavina biti na istoku, sjeveroistoku i u Skandinaviji kao posledica rasplinute ciklonske cirkulacije na tim područjima.

Sa sjeverozapada Afrike, prema Mediteranu pristiže još topliji i stabilniji vazduh, i postepeno se približava prvo Apeninskom zatim i Balkanskom poluostrvu.

Temperatura vazduha od 19 stepeni u Helsinkiju do 37 u Atini.