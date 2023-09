Promjenljivo vrijeme, na primorju malo kiše

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo vrijeme.

Na sjeveru biće promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Ujutru po kotlinama moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar će biti umjeren do pojačan južnih smjerova. Temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni.

Na jugu će se smjenjivati oblaci i sunčani periodi, a ujutru ponegdje može pasti i malo kiše. Duvaće umjeren do pojačan južni i jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 30 stepeni.

More će biti umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do jak, južnih smjerova. Temperatura mora do 24 stepena, a UV indeks oko 5 UV jedinica.

Na sjeveru u subotu biće promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala uz pojačan južni vjetar. U nedjelju nestabilno mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom i dosta svježije.

Na jugu, u subotu djelimično sunčano, krajem dana ili u večernjim satima naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će se nastaviti i tokom nedjelje.

Moguće su jake i obilne padavine naročito u jugozapadnim predjelima. Duvaće umjeren do jak južni jugoistočni vjetar. U nedjelju svježije.

Prognoza za Evropu

Prostrani i duboki visinski ciklon sa sjeverozapada se proširio na zapadni i veći dio centralne Evrope, kao i na zapadni Mediteran, i uslovljava mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu i pojačan južni vjetar.

Centralni Mediteran, jug i istok kontinenta su pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska i tople vazdušne mase pa se u ovim oblastima očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme.

I dalje će najhladnije biti u gornjem dijelu pomenutog ciklona, tj. u Skandinaviji i većem dijelu zapadne Evrope. Temperatura vazduha od 16 stepeni u Oslu do 34 u Atini.

Prognoza za Balkan

I danas će na sjeverozapadu i zapadu Balkana, biti kiše pljuskova i grmljavine, dok se u ostalim predjelima očekuje uglavnom suvo, a najsunčanije i najtoplje će biti u centralnim i južnim oblastima. Temperatura vazduha od 24 u Ljubljani do 33 u Beogradu.

Zanimljivost

U Danilovgradu je 21. septembra 1985. godine izmjerena najviša temperatura za taj dan u Crnoj Gori od 36,6 stepeni.

A u Podgorici 21. septembra 1987. godine izmjerena je najviša temperatura za jučerašnji dan od 36 stepeni, istog dana i na sjeveru izmjerene su najviše temperature od 32 stepena u Beranama i skoro 25 na Žabljaku.

Izvor-rtcg